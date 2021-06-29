В Україні з'явиться новий поїзд "Інтерсіті" – "Укрзалізниця" оголосила розклад

Склад курсуватиме вдень в одну сторону і вночі – в іншу. Час у дорозі становитиме шість годин

"Укрзалізниця" (УЗ) продовжила розширювати маршрутну мережу на літо та призначила фірмовий денний швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті" 747/748 сполученням Київ – Тернопіль. Поїзд почне курсувати з Києва з 2 липня, а з Тернополя – з 3 липня. Поки що вирішено, що маршрут запускається до кінця серпня, але в майбутньому його можуть залишити і на осінь-зиму.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

Відправлення зі столиці – о 16:41, прибуття до Тернополя о 22:47. Назад поїзд відправлятиметься о 4:00 і прибуватиме до Києва о 10:03. Отже, час в дорозі складе шість годин.

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Робити зупинки поїзд буде в Козятині, Вінниці, Хмельницькому і Волочиську.

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Нагадаємо, на початку літа "Укрзалізниця" призначила більше десятка "курортних" поїздів, що зв'язали морське узбережжя з віддаленими куточками країни.

Також "Укрзалізниця" відновила повідомлення Черкаси – Львів. Більше про новий маршрут дивіться в сюжеті "Сьогодні":