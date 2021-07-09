"Новой почте" могут отменить штраф и первая инклюзивная электричка – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

В Украине высокая инфляция, а в Госстате уверены, что продукты питания дешевеют для украинцев и импорт газа в Украину вырос в 11 раз

Фото: коллаж "Сегодня"

Госпотребслужба может отменить штраф, который наложила на "Новую почту" из-за нарушений в Харькове и Чугуеве. А "Укрзализныця" запустила первую в Украине электричку для людей с ограниченными возможностями.

Штраф для "Новой почты" могут отменить

По делу штрафа для "Новой почты", который Госпотредслужба наложила на почтового оператора открыли два дисциплинарных производства. А специальные отдельные комиссии проводят расследование. Комиссия, которая работает в Харькове уже обнародовала свои предварительные выводы, а комиссия, которая расследует проверки в Чугуеве, все еще выясняет все обстоятельства. Она планирует завершить расследование до 15 июля.

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Кроме того, Госпотребслужба направит в Исполнительную службу письмо о приостановлении исполнения решения. Это нужно сделать для того, чтобы с "Новой почты" не был автоматически взыскан штраф пока продолжается рассмотрение дела.

Госпродпотребслужба и Министерство экономики уже сообщили, что штраф для "Новой почты" нарушает принцип пропорциональности нарушения и наказания. Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заверила, что гигантского штрафа для "Новой почты" не будет, и признала, что виновниками произошедшего, скорее всего, стали местные исполнители.

А тем временем "Новая почта" признала повреждение посылки. Оказалось, что в отправлении, из-за которого и начались проверки в Харьковской области, находился аквариум. Посылка, действительно, была повреждена, а процесс рассмотрения жалобы клиента затянулся.

Импорт газа в Украину вырос в 11 раз

В июне импорт газа в Украину увеличился в 11 раз по сравнению с маем – до 90,25 млн кубометров. Весь этот газ был импортирован из Венгрии с использованием виртуального реверса. В целом за полгода Украина импортировала 651,46 млн куб. м газа. Из них в режиме таможенного склада для хранения в подземных хранилищах – 97,09 куб. м. То есть далеко не все импортированное в Украину топливо используется для внутренних нужд.

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В Украине высокая инфляция, но Госстат уверен, что продукты дешевеют

Потребительская инфляция в Украине в июне 2021 года в годовом выражении, по сравнению с июнем 2020 года, осталась на уровне 9,5%. Такая же годовая инфляция была зафиксирована в мае-2021. С начала года потребительские цены выросли на 4,1%.

В месячном исчислении, по сравнению с маем-2021, цены выросли на 0,2%. При этом в Госстате уверяют, что подорожание в среднем не коснулось продуктов питания.

Денег МВФ придется подождать

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) еще не заключили Staff level agreement – соглашение, необходимое для запуска процесса выделения очередного денежного транша. Несмотря на заметный прогресс в принятии законов, предусмотренных уже истекающей программой stand-by, остались вопросы, которые все еще требуют решения. По ним достигли компромисса, но конкретики пока нет. На данном этапе министр финансов Сергей Марченко завершил переговоры.

Первая в стране инклюзивная электричка

"Укрзализныця" запустила первый в Украине инклюзивный пригородный поезд, который приспособлен для путешествий людей с инвалидностью. Вагоны электропоезда оборудованы местами для людей на инвалидных колясках, пандусами, кнопками вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля.

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А в ближайшем будущем "Укрзализныця" планирует приобрести еще 37 пассажирских вагонов для перевозки людей в инвалидных колясках. На них выделили деньги из госбюджета.