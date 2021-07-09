Штраф "Новой почте" могут отменить? Госпотребслужба проводит дополнительные проверки

Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 9 июля, совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов встретился с председателем Государственной потребительской службы Владиславой Магалецкой. Они обсудили штрафы, которые харьковское подразделение Госпотребслужбы наложило на почтового оператора.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

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Во время встречи стало известно, что по делу открыто два дисциплинарных производства. А специальные отдельные комиссии проводят расследование по поводу проверок двух отделений "Новой почты" – в Харькове и Чугуеве.

"Комиссия, которая расследовала дело в Харькове, предварительно установила многочисленные нарушения законодательства при проведении проверки. Предварительно Председателю Госпотребслужбы будет рекомендовано полностью отменить решение о штрафе в Харькове на сумму 151 млн гривен", – сообщили в пресс-службе почтового оператора.

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А комиссия, которая расследует проверки в Чугуеве, все еще выясняет все обстоятельства. Она планирует завершить расследование до 15 июля. Кроме того, Госпотребслужба направит в Исполнительную службу письмо о приостановлении исполнения решения. Это нужно сделать для того, чтобы с "Новой почты" не был автоматически взыскан штраф пока продолжается рассмотрение дела.

Что произошло?

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В марте сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области провели проверку нескольких отделений "Новой почты". Поводом стало обращение клиента почты о повреждении посылки стоимостью 500 грн. А в июле по результатам этих проверок на компанию наложили штраф в размере 325 млн гривен – это максимально возможная санкция.

"Новая почта" сразу решила подать в суд на Госпродпотребслужбу, заявив, что чиновники наложили штраф неадекватного размера. Кроме того, компания обратилась к омбудсмену и в международные правозащитные организации.

Ранее мы сообщали, что Госпродпотребслужба и Министерство экономики уже сообщали, что штраф для "Новой почты" нарушает принцип пропорциональности нарушения и наказания. Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заверила, что гигантского штрафа для "Новой почты" не будет, и признала, что виновниками произошедшего, скорее всего, стали местные исполнители.