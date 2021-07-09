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Гигантского штрафа для "Новой почты" не будет

9 июля 2021 9:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Госпродпотребслужбе провели служебное расследование. Говорят, что в произошедшем виноваты сотрудники на местах

"Новая почта" не будет платить более 300 млн грн штрафа

"Новая почта" не будет платить более 300 млн грн штрафа / Фото: НБУ, 2gis.com

Штраф в 325 млн гривен для "Новой почты", наложенный из-за посылки в 500 гривен, официально признают неадекватным нарушению. Юристы Госпродпотребслужбы уже готовят соответствующее решение. Кроме того, чиновники встретятся с представителями компании и другими бизнесменами.

Об этом заявила председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая после проведения служебного расследования. По ее словам, пришло время внести изменения в законодательство – для того, чтобы не возникали аналогичные ситуации.

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Пост Магалецкой в Facebook

Пост Магалецкой в Facebook

"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения... Необходимо срочно менять законодательство. Иначе такие случаи могут повториться из-за исполнителей на местах", – написала Магалецкая и обещала позже обнародовать подробности.

Напомним, ранее сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области провели проверку нескольких отделений "Новой почты". Поводом стало обращение от клиента почты о повреждении посылки стоимостью 500 грн. После этого на компании наложили многомиллионный штраф.

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"Новая почта" решила подать в суд на Госпродпотребслужбу, заявив, что чиновники наложили штраф неадекватного размера. Кроме того, компания обратилась к омбудсмену и в международные правозащитные организации.

Также узнавайте,как управлять доставкой посылок через "Новую почту" онлайн.

О чем еще говорят в Украине и мире 9 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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