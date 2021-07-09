Импорт газа в Украину за месяц вырос в 11 раз

Все топливо получили с помощью виртуального реверса из Венгрии. Часть этого газа Украина использовала для реэкспорта

Украина стала активнее закачивать газ / Фото: AFP, Pixabay

В июне импорт газа в Украину увеличился в 11 раз по сравнению с маем – до 90,25 млн кубометров. Весь этот газ был импортирован из Венгрии с использованием виртуального реверса. В целом за полгода Украина импортировала 651,46 млн куб. м газа. Из них в режиме таможенного склада для хранения в подземных хранилищах – 97,09 куб. м. То есть далеко не все импортированное в Украину топливо используется для внутренних нужд.

Об этом сообщил "Оператор ГТС Украины".

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Импорт газа в Украину / Фото: Оператор ГТС Украины

Интересно, что в июне более 6 млн кубометров газа, которые хранились в режиме таможенного склада в украинских ПХГ, были реэкспортированы в Румынию через трансбалканский газовый коридор. Причиной стала остановка с 22 по 28 июня российского газопровода "Турецкий поток" для проведения ремонтно-профилактических работ.

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"Несмотря на наличие российских газопроводов в обход Украины европейский рынок газа нуждается в диверсификации маршрутов поставок в виде украинской ГТС", - отметил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Напомним, ранее Россия отказалась бронировать мощности ГТС Украины на 2022 год. В целом "Газпром" постепенно снижает транзит газа через Украину. А вот потребление газа в Европе тем временем растет. Поставки LNG и трубопроводного газа находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища для подготовки к будущей зиме.

При этом гендиректор ОГТСУ ранее заявлял, что в случае достройки российского трубопровода "Северный поток – 2" Украина в целом потеряет 5-6 млрд долларов. Впрочем, он заверил, что этот ущерб не станет смертельным для Украины.

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