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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Торкнеться майже кожного. П'ять найважливіших нововведень 2022 року

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31 грудня, 11:44
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Розповідаємо, як зміниться розмір пенсій та зарплат для українців, а також до чого варто готуватись ФОП вже зараз
В Україні очікується багато нововведень
В Україні очікується багато нововведень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

2022 року на українців чекає низка важливих нововведень. Що зміниться в Україні найближчим часом – читайте у матеріалі "Сьогодні".

Нові правила для ФОП

З 1 січня ФОП у 2-4 групах єдиної системи оподаткування зобов'язали використовувати РРО (реєстратори розрахункових операцій) чи програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРО).

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Уряд звільнив підприємців, які працюють у селах та селищах міського типу, від використання РРО. Однак якщо ці суб'єкти госпдіяльності не продають підакцизну продукцію, а також одночасно не продають товари через інтернет. Докладніше читайте у нашому матеріалі.

Підвищення пенсійних виплат

2022 року на українців чекає кілька етапів підвищення розміру пенсій. З 1 січня зросте мінімальна пенсія для сімей загиблих під час воєнних дій на Сході України (7,8 тис. грн.). Також у січні очікується перерахунок пенсій для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС з інвалідністю.

На березень 2022 року в Україні заплановано індексацію пенсій, а в жовтні для людей віком від 70 років планують підвищити розмір мінімальної пенсії. Однак це стосується тих, у кого є стаж 35 років (для чоловіків) або 30 (для жінок). Очікується, що у 2022 році пенсії українцям підвищать у 12 етапів.

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Нові зарплати

У 2022 році очікується лише одне підвищення мінімальної зарплати. З 1 січня вона становитиме 6 500 грн, а з 1 жовтня зросте до 6 700 грн. Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував на початку 2022 року підвищення зарплат лікарів.

Як заявив президент, лікарі отримуватимуть щонайменше 20 тис. грн вже з 1 січня. При цьому середня зарплата лікаря в Україні буде 24 тисячі гривень.

Підвищення податків

З 22 січня 2022 року в Україні зміниться система адміністрування податків. Збільшать податки, у тому числі на підакцизні товари – тютюн, паливо, алкоголь та на ресурсні товари.

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Що ще зміниться:

  • запровадять мінімальне податкове зобов'язання на землю – 1,4 тис. грн за кожен гектар на рік;
  • чотири групи платників, які розводять свійську птицю (крім курей), виключать із платників єдиного податку;
  • з'явиться податок у розмірі 18% на доходи від продажу сільгосппродукції у розмірі понад 12 мінімальних зарплат;
  • за продаж другої нерухомості протягом року доведеться сплачувати податок у розмірі 5%, а третього та всіх наступних об'єктів за ставкою 18%.

При цьому продаж першого об'єкта нерухомості протягом року не оподатковується, за умови, що знаходиться у власності продавця більше 3 років.

Тарифи

З 1 січня для українців зміняться тарифи на житлово-комунальні послуги. Вартість електроенергії залишиться незмінною, а ось опалення, газ і вода зростуть у ціні.

Тарифи зміняться на 45 водоканалів, і найбільші тарифи для побутових споживачів встановлені для клієнтів:

  • КП "Облводоканал" (Запоріжжя) – 54,63 грн. (без ПДВ) за 1 кубометр;
  • КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн. за 1 кубометр;
  • КП "Бердянськводоканал" – 47,56 грн.

У Києві тарифи на воду зростуть у середньому на 20% і становитимуть близько 30,38 грн за 1 кубометр із ПДВ.

Також встановили та нові тарифи на послуги із розподілу газу на 2022 рік для 40 операторів газорозподільних систем.

Високі тарифи на послуги із розподілу газу встановили на рівні 1,99 грн/куб. м на місяць для споживачів:

  • ПрАТ "Гадячгаз";
  • АТ "Закарппатгаз";
  • ПАТ "Лубнигаз";
  • АТ "Миколаївгаз";
  • АТ "Тисменицягаз";
  • АТ "Харківгаз";
  • АТ "Чернівцігаз".

Також ми писали про те, що ще чекає українців у 2022 році:

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