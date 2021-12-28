Українців чекають нові правила: що зміниться для ФОП із 1 січня

Хтось залишиться у виграші, а для когось правила кардинально зміняться

Правила для ФОПів кардинально змінять з 1 січня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 1 січня 2022 року ФОПів 2-4 групи єдиної системи оподаткування зобов'язали використовувати РРО (реєстратори розрахункових операцій). Проте ясності, на які види операцій пошириться тотальна фіскалізація, досі немає.

Про це повідомляє UBR.

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Докладніше винятки із правила про обов'язкове РРО описують два документи: закон № 265 (9 стаття), а також постанова Кабміну № 1336.

Так, постанова КМУ дозволяє не використовувати РРО магазинам у селах та селищах міського типу, якщо ці суб'єкти господарської діяльності не продають підакцизну продукцію, а також одночасно не продають товари через Інтернет.

Крім того, постановою виводиться з-під обов'язкового використання РРО низка окремих випадків:

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наприклад, згадуються підприємці, які здійснюють прийом та обслуговування туристів в Україні (якщо при цьому використовуються безготівкові розрахунки);

ті, хто приймає від населення вторинну сировину (крім металобрухту);

роздрібна торгівля через засоби пересувної торгової мережі.

Коли потрібно використовувати РРО

Адвокат ЮК "Ріяко та Партнери" Андрій Тимонов пояснив, що необхідність використання РРО залежатиме від виду операції — розрахункова вона чи банківська.

Обов'язково потрібно використовувати реєстратор:

при сплаті карткою через POS-термінал — така операція є безготівковою, але розрахунковою;

через POS-термінал — така операція є безготівковою, але розрахунковою; при інтернет-оплаті банківською карткою з використанням платіжних систем (інтернет-еквайрингу) або платіжних терміналів. Такі операції здійснюються з обов'язковим застосуванням РРО продавцем товару та видачею споживачеві чека.

Необов'язковий РРО:

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переказ коштів з банківського рахунку клієнта на підприємницький рахунок продавця з використанням коду IBAN (вважатиметься банківською операцією). Важливо, щоб рахунок у банку був саме підприємницьким (ключ-карта) — використання рахунку фізособи для бізнесу законодавство не дозволяє;

якщо купівля оплачується покупцем через установу банку або шляхом внесення коштів через касу фінустанови шляхом переказу на розрахунковий рахунок продавця.

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Зайва звітність із РРО

Звітності ФОПам таки може додатись через необхідність використовувати РРО.

Як пояснює партнер та директор міжнародної юркомпанії KODEX, адвокат Станіслав Клімов, використання реєстраторів передбачає формування та друк таких звітів:

X-звіту;

Z-звіту;

звіту про реалізовані товари;

копії документів, що зберігаються на носії контрольної стрічки в електронній формі за допомогою механізму друку РРО.

Як подавати звітність

Процес подання звітності виглядає так:

наприкінці кожного робочого дня, коли використовувався РРО, людина, відповідальна за проведення розрахункових операцій, по-перше, робить денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам'яті та занесенням її до фіскальної пам'яті РРО (Z-звіт);

результат розрахунків обчислюється в робочій зміні, максимальна тривалість якої має перевищувати 24 години. При цьому під робочою зміною слід розуміти період роботи реєстратора від реєстрації першої розрахункової операції після виконання Z-звіту до наступного Z-звіту;

далі потрібно роздрукувати Z-звіт та підклеїти його в КОРО (книгу обліку розрахункових операцій). На підставі даних фіскального звітного чека (Z-звіту) людина, відповідальна за проведення розрахункових операцій, заповнює розділ 2 КОРО, здає виручку в касу підприємства та вимикає РРО.

"Важливо пам'ятати, що суб'єкти господарювання зобов'язані подавати до контролюючих органів звітність, пов'язану із застосуванням РРО та розрахункових книг, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяцем", — звернув увагу директор МЮК KODEX.

Як знизити проблеми зі звітністю

Проблеми зі звітністю можна зменшити за допомогою програмних РРО (ПРРО). Як зазначають юристи, цією програмою можна повністю замінити "залізну касу".

Завдяки ПРРО можна автоматизувати роботу підприємства, зокрема контроль закриття та відкриття змін, ведення книг обліку. Держподаткова дає можливість використовувати безкоштовне програмне РРО, яке можна завантажити за посиланням.

Пряма заборона на використання ПРРО передбачена лише для розрахункових операцій при оптовій та/або роздрібній торгівлі пальним.

"На нашу думку, з практичного погляду, використання ПРРО зручніше. Не варто забувати, що якщо ФОП або юрособа приймає рішення використовувати ПРРО замість класичного РРО, реєстрацію апаратного РРО необхідно скасувати ", — додав Станіслав Клімов.

В Україні масово стають ФОПами

В Україні за січень — листопад 2021 року на 85 тисяч зросла кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП). Таких стало майже 2 мільйони.

Такі темпи пов'язують із тим, що у 2016-2017 роках у країні провели чистку від "сплячих" ФОП. Отже, у 2020 році підприємці перерахували до держбюджету України податків на 52,5 мільярда гривень. З них 37 млрд грн — платники єдиного податку.

Найбільше грошей до бюджету принесли підприємці, які ведуть торгову, інформаційну, а також професійну, наукову та технічну діяльність.

Зауважимо, що за січень — серпень цього року податковий борг ФОПів зріс на 451 мільйон гривень і становив 7,2 мільярда гривень. З них 2,4 мільярда гривень — на національному рівні та 4,8 млрд грн — на місцевому.

Раніше ми писали, за що будуть карати роботодавців штрафами до 60 тисяч гривень.

А також розповідали про причини впровадження РРО для українських підприємців.