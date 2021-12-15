Долар падає, а гривня нестійка? У якій валюті зберігати кошти 2022 року

Найпопулярнішими валютами для заощаджень українців є гривня, долар та євро

Найчастіше українці заощаджують свої кошти у гривнях, доларах, євро / Фото: Getty Images

Згідно з численними опитуваннями, проведеними серед українців, для заощаджень найчастіше вони обирають долар США. Популярними також є гривня, євро та, через заробітки в Польщі, польський злотий.

Сайт "Сьогодні" поцікавився думкою представників різних верств населення, у якій валюті вони зберігають свої кошти.

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У 2021 рік Україна увійшла з курсом 28,27 грн за долар. Поступово гривня зміцнювалася. У кінці листопада ми повідомляли, що курс долара був на рівні 27,12 грн. Офіційний курс станом на 15 грудня – 27 грн за долар США.

Чому гривня так різко знецінилася?

Більшість експертів з економіки в один голос заявляють: причина одна — інформація про можливу повномасштабну війну на території України. Інвестори масово почали виходити з українського ринку, а українці, зі свого боку, – масово скуповувати долари.

До речі, за даними НБУ, з початку листопада купівля валюти населенням сягнула 200 мільйонів доларів.

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Але така ситуація була не весь рік. Впродовж тривалого часу гривня трималася на стабільному рівні й навіть увійшла до ТОП-10 валют світу, що найбільше зміцнилися. Приблизно два місяці тому агенція Bloombergопублікувала дослідження, яке свідчить, що за січень – вересень українська гривня зміцніла і посіла 6-те місце серед 146 інших валют.

Експерти стверджують, що на це повпливали і вигідні ставки для вкладень інвесторів в українські державні облігації, і наші заробітчани (які привезли в країну чимало валюти), і вартість експортної продукції аграріїв (цьогоріч вона вища на 25%, ніж торік).

Що думаю про це українці?

"Сьогодні" дізнався думку представників трьох категорій населення: працівника держзакладу, підприємця і заробітчанина.

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"Ситуація в Україні й у світі не є стабільною. Зараз ніхто не знає, як краще зберігати свої заощадження, в якій валюті. Тому в мене є частина збережень у доларах, частина у євро, трохи в злотих. Гривня в обігу постійно, її не зберігаю, — говорить ФОП Віктор з Волині.

"Якби було що, то, можливо, я б і заощаджувала. А так мені немає сенсу міняти гривні в долари, щоб до кінця місяця зробити це навпаки і на додаток до всього втратити на обміні", — говорить вчителька молодших класів Наталія.

"Зберігаю в доларах, бо і зберігав так завжди. Як на мене, це одна з найстабільніших валют. Та й в Україні є чимало закладів, магазинів, де розрахуватися можна в доларах у разі чого, — говорить заробітчанин Валерій.

Що радять експерти?

Експерти криптобіржі Currency.com радять зберігати свої кошти в доларах. Коли ситуація на світових ринках погіршується, долар починає зростати, на відміну від інших валют. Тому в умовах падіння акцій, облігацій та інших активів він буде найкращим варіантом для зберігання, оскільки є стійким до криз.

Однак експерти зазначають, що коронавірус похитнув позицію долара і сильно збільшив його інфляцію, яка нині становить 5-6%.

Диверсифікація. Що означає це поняття? Кажучи просто, це зберігання коштів не в одній, а одразу в декількох валютах з різними ризиками. Тоді, навіть якщо курс однієї з валют просяде, ви не втратите значну частину своїх накопичень. Такий спосіб зберігання грошей становить мінімальні ризики.

Експерти з економіки пропонують такі варіанти структури свого фінансового кошика:

для любителів долара. Половину своїх коштів зберігати в доларах, 30% — у євро і 20% — у гривні. Пояснення: долар — одна з найбільш стабільних валют, тому ризики мінімальні. Знецінення валюти не сильно позначиться на вашому фінансовому портфелі;

Половину своїх коштів зберігати в доларах, 30% — у євро і 20% — у гривні. Пояснення: долар — одна з найбільш стабільних валют, тому ризики мінімальні. Знецінення валюти не сильно позначиться на вашому фінансовому портфелі; для "гривневих фанатів". Половину коштів зберігати у гривні, а решту 50% розділити між євро та доларом. Найбільш надійний і прибутковий варіант, але за умови, коли в країні стабільна економічна і політична ситуація.

Половину коштів зберігати у гривні, а решту 50% розділити між євро та доларом. Найбільш надійний і прибутковий варіант, але за умови, коли в країні стабільна економічна і політична ситуація. збалансований підхід. Розділити свої заощадження порівну по валютах: долар — 35%, гривня — 30%, євро — 35%. Це збалансований та універсальний варіант. Підходить він для тих випадків, коли спрогнозувати ситуацію в країні вкрай важко, коли немає великої впевненості в стабільності національної валюти.

Що буде з українською економікою в 2022 році

Як кажуть у Мінекономіки, головну роль у розвитку економіки відіграє чинник подолання пандемії COVID-19 як у світі, так і всередині країни. Тому прогнози відновлення української економіки та її розвитку в 2022 році все ще залишаються під знаком питання.

Експерти очікують зростання ВВП у 2022 році на 3,6%. Такий рівень ВВП зумовлений зменшенням інвестицій в Україну.

Раніше ми розповідали, що зміниться в житті українців вже зовсім скоро.

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