Деякі підприємці зможуть працювати без касового апарату, але є умови

ФОПи, що працюють в селі, звільняються від обовʼязкового застосування РРО

Сільським підприємцям можна буде не використовувати касовий апарат / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Уряд звільнив підприємців, що працюють в селі, від обовʼязкового застосування реєстраторів розрахункових операцій. Адже попередньо встановлені умови суттєво вдарили б по малому бізнесу.

Про це повідомляють у пресслужбі Мінекономіки.

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Відповідне рішення ухвалили 23 грудня на засіданні Кабінету Міністрів.

Згідно з ним, від обов’язкового застосування РРО звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів) за умови,що розмір річного обсягу розрахункових операцій не перевищуватиме 167 мінімальних зарплат.

Причини такого рішення?

Міністер економіки Юлія Свириденко зазначила, що рівень доходів підприємців в селах значно менший, ніж в містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився.

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Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням. А це в свою чергу матиме негативні наслідки для бізнесу.

"Використовувати програмні РРО, як альтернативу, не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним Інтернетом або його відсутність в селах. Тож Уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників, та надати їм можливість не застосовувати у своїй діяльності РРО", — Юлія Свириденко.

Нагадаємо, відповідно до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Закон про відтермінування провалили

Під час засідання по ФОПах, коли голосували за відтермінування касових апаратів, у залі Верховної Ради було лише кілька депутатів. Через це голосування за законопроєкт № 6376 провалили.

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Тоді "За" проголосували лише 102 депутати (при мінімумі 226).

Відсутні на голосуванні були:

191 депутат з партії "Слуга народу";

29 з партії "ОПЗЖ";

14 з "Батьківщини";

15 позафракційних;

9 з партії "За майбутнє";

9 з депутатської групи "Довіра";

11 з партії "Голос".

Відтак, вимога про касові апарати для тих, хто обрав спрощену систему оподаткування для свого бізнесу, має запрацювати з 1 січня 2022 року, як і планувалося раніше.

Наступного разу на голосування депутати зберуться лише 18 січня 2022 року.

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