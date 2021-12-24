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Некоторые предприниматели смогут работать без кассового аппарата, но есть условия

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
24 декабря, 13:21
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ФОПы, работающие в селе, освобождаются от обязательного применения РРО
Сельским предпринимателям можно будет не использовать кассовый аппарат
Сельским предпринимателям можно будет не использовать кассовый аппарат / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Правительство освободило предпринимателей, работающих в селе, от обязательного применения регистраторов расчетных операций. Ведь предварительно установленные условия существенно ударили бы по малому бизнесу.

Об этом сообщают в пресс-службе Минэкономики.

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Соответствующее решение было принято 23 декабря на заседании Кабинета Министров.

Согласно ему, от обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров) при условии, что размер годового объема расчетных операций не будет превышать 167 минимальных зарплат.

Причины этого решения?

Министер экономики Юлия Свириденко отметила, что уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился.

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Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительными финансовыми нагрузками. А это, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для бизнеса.

"Использовать программные РРО, как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным Интернетом или его отсутствия в селах. Поэтому Правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников, и предоставить им возможность не применять РРО", — Юлия Свириденко.

Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины с 1 января 2022 плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.

Закон об отсрочке провалили

Во время заседания по ФОПам, когда голосовали за отсрочку кассовых аппаратов, в зале Верховной Рады было всего пару депутатов. Через это голосование за законопроект №6376 провалили.

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Тогда "За" проголосовали только 102 депутата (при минимуме 226).

Отсутствующие на голосовании были:

  • 191 депутат из партии "Слуга народа";
  • 29 из партии "ОПЗЖ";
  • 14 из "Батькивщыны";
  • 15 внефракционных;
  • 9 из партии "За майбутнє";
  • 9 из депутатской группы "Довира";
  • 11 из партии "Голос".

Следовательно, требование о кассовых аппаратах для избравших упрощенную систему налогообложения для своего бизнеса должно заработать с 1 января 2022 года, как и планировалось ранее.

В следующий раз на голосование депутаты соберутся только 18 января 2022 года.

Раньше мы писали, какие предприниматели получат 8 тысяч гривен помощи.

А также разбирались в причинах, почему украинцы массово открывают бизнесы.

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