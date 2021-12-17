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Отсрочки ФОПам не видать, а чеки — обязательное условие! Почему в пустой Раде провалили голосование

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
17 декабря, 16:59
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"Слуги народа" в большинстве не явились на голосование, поэтому не хватило 124 голоса, чтобы набрать хотя бы минимум
Депутаты провалили голосование за отсрочку установки кассовых аппаратов
Депутаты провалили голосование за отсрочку установки кассовых аппаратов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На заседании по ФОП в зале Верховной Рады осталось только пару депутатов. Большинство не явилось на голосование по отсрочке кассовых аппаратов для предпринимателей, которые должны установить их до 1 января 2022 года.

Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

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Гончаренко призвал депутатов прийти и проголосовать (даже если они против), объяснив ту или иную позицию.

"Принимая законопроект №5600, они делали подарок на Святого Николая совсем не святому Игорю. Под елку ему положили крошечный подарочек на 600 млн грн – с олигарха снять налоги власть нашла повод. Зато предпринимателей берет за горло, вытряхивая с них деньги", — высказался Гончаренко.

"Хотя нужно дать шанс людям, которые ничего от нас не просят и говорят: мы сами для себя заработаем! Так для Коломойского мы не Европа, а для ФЛП – Европа?", — добавил он.

Депутат привел в пример ситуацию предпринимателя из Одессы, который пишет ему, что со дня на день ждет этой отсрочки. Если же депутаты не проголосуют — его бизнесу "каюк", он сдаст свидетельство и прекратит деятельность.

Однако в сессионном зале не хватило голосов даже для того, чтобы внести рассмотрение законопроекта № 6376 в повестку дня. "За" проголосовали только 102 депутата (при минимуме 226).

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/ Фото: скриншот

Отсутствующие на голосовании были:

  • 191 депутат из партии "Слуга народа";
  • 29 из партии "ОПЗЖ";
  • 14 из "Батькивщыны";
  • 15 внефракционных;
  • 9 из партии "За майбутнє";
  • 9 из депутатской группы "Довира";
  • 11 из партии "Голос".

Следовательно, требование о кассовых аппаратах для избравших упрощенную систему налогообложения для своего бизнеса должно заработать с 1 января 2022 года, как и планировалось ранее.

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Когда следующее заседание?

17 декабря – последнее по расписанию пленарное заседание Верховной Рады в этом году. В следующий раз на голосование депутаты соберутся только в январе 2022 года.

Накануне депутаты проголосовали за перенос первой сессионной недели следующего года на 18 января.

Что ждет предпринимателей с 1 января 2022 года

С 1 января 2022 года в Украине вступят в силу новые правила для предпринимателей, работающих в сфере малого бизнеса Они будут обязаны пользоваться кассовыми аппаратами.

Нововведения касаются физлиц-предпринимателей 2-4 группы, независимо от вида их деятельности и уровня дохода. Фактически это: интернет-магазины, рестораны, кафе, турагентства, гостиницы, магазины, магазины ювелирных изделий и т. д.

Какое наказание за неисполнение?

ФЛПам грозит штраф в размере 100% от проданной продукции, нарушение во второй раз — 150%.

Отметим, что пока налоговоя обязала не штрафовать предпринимателей до завершения карантина.

Раньше мы писали, каким украинским ФОПам выплатят по 8 тысяч гривен пособия.

А также рассказывали, как самостоятельно открыть ФОП в "Дії".

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