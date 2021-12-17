Отсрочки ФОПам не видать, а чеки — обязательное условие! Почему в пустой Раде провалили голосование

"Слуги народа" в большинстве не явились на голосование, поэтому не хватило 124 голоса, чтобы набрать хотя бы минимум

Депутаты провалили голосование за отсрочку установки кассовых аппаратов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На заседании по ФОП в зале Верховной Рады осталось только пару депутатов. Большинство не явилось на голосование по отсрочке кассовых аппаратов для предпринимателей, которые должны установить их до 1 января 2022 года.

Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

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Гончаренко призвал депутатов прийти и проголосовать (даже если они против), объяснив ту или иную позицию.

"Принимая законопроект №5600, они делали подарок на Святого Николая совсем не святому Игорю. Под елку ему положили крошечный подарочек на 600 млн грн – с олигарха снять налоги власть нашла повод. Зато предпринимателей берет за горло, вытряхивая с них деньги", — высказался Гончаренко.

"Хотя нужно дать шанс людям, которые ничего от нас не просят и говорят: мы сами для себя заработаем! Так для Коломойского мы не Европа, а для ФЛП – Европа?", — добавил он.

Депутат привел в пример ситуацию предпринимателя из Одессы, который пишет ему, что со дня на день ждет этой отсрочки. Если же депутаты не проголосуют — его бизнесу "каюк", он сдаст свидетельство и прекратит деятельность.

Однако в сессионном зале не хватило голосов даже для того, чтобы внести рассмотрение законопроекта № 6376 в повестку дня. "За" проголосовали только 102 депутата (при минимуме 226).

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/ Фото: скриншот

Отсутствующие на голосовании были:

191 депутат из партии "Слуга народа";

29 из партии "ОПЗЖ";

14 из "Батькивщыны";

15 внефракционных;

9 из партии "За майбутнє";

9 из депутатской группы "Довира";

11 из партии "Голос".

Следовательно, требование о кассовых аппаратах для избравших упрощенную систему налогообложения для своего бизнеса должно заработать с 1 января 2022 года, как и планировалось ранее.

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Когда следующее заседание?

17 декабря – последнее по расписанию пленарное заседание Верховной Рады в этом году. В следующий раз на голосование депутаты соберутся только в январе 2022 года.

Накануне депутаты проголосовали за перенос первой сессионной недели следующего года на 18 января.

Что ждет предпринимателей с 1 января 2022 года

С 1 января 2022 года в Украине вступят в силу новые правила для предпринимателей, работающих в сфере малого бизнеса Они будут обязаны пользоваться кассовыми аппаратами.

Нововведения касаются физлиц-предпринимателей 2-4 группы, независимо от вида их деятельности и уровня дохода. Фактически это: интернет-магазины, рестораны, кафе, турагентства, гостиницы, магазины, магазины ювелирных изделий и т. д.

Какое наказание за неисполнение?

ФЛПам грозит штраф в размере 100% от проданной продукции, нарушение во второй раз — 150%.

Отметим, что пока налоговоя обязала не штрафовать предпринимателей до завершения карантина.

Раньше мы писали, каким украинским ФОПам выплатят по 8 тысяч гривен пособия.

А также рассказывали, как самостоятельно открыть ФОП в "Дії".