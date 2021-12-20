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Украинцы массово становятся ФОПами: в каких сферах открывают бизнес

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
20 декабря, 17:38
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За январь-август этого года налоговый долг ФОП вырос на 451 миллион гривен
В 2016-2017 годах в стране провели чистку от "спящих ФОП"
В 2016-2017 годах в стране провели чистку от "спящих ФОП" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за январь-ноябрь 2021 года на 85 тысяч выросло количество физических лиц-предпринимателей (ФОПов). А таких предпринимателей стало почти 2 миллиона.

Это самые высокие показатели за последние пять лет, сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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"Темп регистраций новых предпринимателей перекрывал закрытие старых ФОП даже во время карантинных локдаунов и протестных движений, направленных против введения кассовых аппаратов и других мер фискализации", – отмечают эксперты.

Такие темпы связывают с тем, что в 2016-2017 годах в стране провели чистку от "спящих ФОП". Таким образом в 2020 году предприниматели перечислили в госбюджет Украины налогов на 52,5 миллиарда гривен. Из их 37 млрд грн — плательщики единого налога.

Больше всего денег в бюджет принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной, а также профессиональной, научной и технической деятельностью.

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Напомним, что за январь-август этого года налоговый долг ФОП вырос на 451 миллион гривен и составил 7,2 миллиарда гривен. Из них 2,4 миллиарда гривен — на национальном уровне и 4,8 млрд грн – на местном.

ФОПы получают помощь от государства

Единовременная помощь в размере 8 тысяч гривен получают застрахованные ФОПы и наемные работники тех отраслей бизнеса, которые больше всего пострадали во время жесткого карантина в апреле этого года:

  • розничная торговля;
  • временное размещение;
  • обеспечение блюдами и напитками;
  • демонстрация фильмов;
  • сфера творчества, искусства и развлечений;
  • деятельность в сфере спорта;
  • организация отдыха и развлечений.

Если вы работаете в одной из этих отраслей и хотите получить помощь, в мобильном приложении "Дія" нужно указать свои ФИО, паспортные данные, регистрационный номер предпринимателя и адрес регистрации, а также номер банковского счета в формате IBAN;

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После этого просто подтвердите свое согласие на обработку персональных данных.

Ранее мы сообщали, что в Украине создадут спецподразделение Государственной налоговой службы, которое будет проверять налогоплательщиков в индивидуальном порядке уже с 1 декабря.

Напомним, что в следующем году в Украине увеличится часть налогов. Связано это с ростом минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

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