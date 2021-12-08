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Без упрощенной системы: как теперь украинские предприниматели будут платить налоги

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
8 декабря, 12:51
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Некоторым редпринимателям в Украине изменят правила налогообложения
Украинских ФОПов ждут изменения
Украинских ФОПов ждут изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские депутаты предлагают запретить некоторым физлицам-предпринимателям работать по упрощенной системе налогообложения.

В соответствии с законопроектом №6348, из первой и второй группы ФЛП (плательщиков единого налога) хотят исключить:

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  • оптовых продавцов;
  • интернет-провайдеров;
  • риелторов;
  • аптеки;
  • медклиники;
  • врачей;
  • строителей.

Заметим, что документ был опубликован на сайте Верховной Рады, однако в сессионном зале еще не рассматривался. Авторы — депутаты фракции "Слуга народа".

Кого не будет в первой и второй группе ФЛП

Согласно документу, к первой и второй группе ФЛП не смогут отнести предпринимателей, занимающихся следующими видами деятельности:

  • оптовая торговля и посредничество;

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  • частная медпрактика (включая врачи и клиники);

  • оценка недвижимости;

  • риелторские услуги;

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  • строительные и ремонтные работы;

  • торговля меховыми изделиями;

  • торговля секонд-хендом;

  • торговля подакцизными товарами и лекарственными препаратами;

  • услуги по предоставлению доступа в интернет (провайдеры);

  • распространение лотерей;

  • производство, снабжение и торговля ювелирными изделиями;

  • торговля сложными бытовыми товарами (в том числе медицинского назначения) стоимостью более половины размера минимальной зарплаты на 1 января отчетного года.

Также хотят изменить условия отнесения плательщика в группу налогообложения. Например, увеличить порог дохода третьей группы (более 10 наемных работников) до 3000 минимальных зарплат (19,5 млн грн по состоянию на декабрь-2021).

Органам местного самоуправления предлагают разрешить самостоятельно устанавливать ставки для третьей группы ФЛП. Разрешенный коридор – от 1,5 до 3% при уплате НДС и от 2,5 до 5% при внесении НДС в состав единого налога.

В дополнение ко всему, в законопроекте предлагают разрешить ФЛП первой, второй и четвертой групп работать без регистраторов расчетных операций (РРО).

Подробнее о системах налогообложения

По состоянию на сегодня в Украине существуют две системы налогообложения: упрощенная и общая.

На общей системе разрешены все виды деятельности, предусмотренные КВЭДом. Также не ограничивается количество наемных работников и размер дохода.

Упрощенная система имеет следующие условия:

Группа и количество наемных работниковВид деятельностиДоход
1 группа. Наемный труд не использует

Розничная продажа на рынках, хозяйственная деятельность

по предоставлению бытовых услуг населению

Не больше 167

минимальных

зарплат

2 группа. От 0 до 10 работников

Хозяйственная деятельность по оказанию услуг, производство

и продажа товаров, деятельность в сфере ресторанного

хозяйства

Не больше 834

"минималок"

3 группа. Количество неограниченное-

Не больше 1167

"минималок"

4 группа. Работники – члены семьи

Деятельность исключительно в пределах фермерского

хозяйства. Площадь земель не менее 2 га и не более 20 га

-

Дополнительно для ФЛП на 1-3 группах такие ограничения указаны в п. 291.5 – п. 291.6 Налогового кодекса Украины. В частности, это касается деятельности проведения азартных игр, обмена иностранной валюты, проведения гастрольных мероприятий, деятельности в сфере аудита и т. д.

Также нужно производить расчеты за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) исключительно в денежной форме (наличной и/или безналичной). То есть бартер под запретом.

Ранее "Сегодня" писал, что с первого декабря Государственная налоговая служба работает по-новому. А также, какие еще изменения ждут украинцы.

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