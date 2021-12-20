Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Українці масово стають ФОПами: у яких сферах відкривають бізнес

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
20 грудня, 17:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За січень-серпень цього року податковий борг ФОП зріс на 451 мільйон гривень
У 2016-2017 роках у країні провели чистку від "сплячих ФОП"
У 2016-2017 роках у країні провели чистку від "сплячих ФОП" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за січень-листопад 2021 року на 85 тисяч зросла кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП). А таких підприємців стало майже 2 мільйони.

Це найвищі показники за останні п'ять років, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Реклама

"Темп реєстрацій нових підприємців перекривав закриття старих ФОП навіть під час карантинних локдаунів та протестних рухів, спрямованих проти запровадження касових апаратів та інших заходів фіскалізації", – наголошують експерти.

Такі темпи пов'язують із тим, що у 2016-2017 роках у країні провели чистку від "сплячих ФОП". Таким чином, у 2020 році підприємці перерахували до держбюджету України податків на 52,5 мільярда гривень. З них 37 млрд. грн — платники єдиного податку.

Найбільше грошей до бюджету принесли підприємці, які займаються торгівлею, інформаційною, а також професійною, науковою та технічною діяльністю.

Реклама

Нагадаємо, що за січень-серпень цього року податковий борг ФОП зріс на 451 мільйон гривень і становив 7,2 мільярда гривень. З них 2,4 мільярда гривень – на національному рівні та 4,8 млрд грн – на місцевому.

ФОПи отримують допомогу від держави

Одноразову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень отримують застраховані ФОП та наймані працівники тих галузей бізнесу, які найбільше постраждали під час жорсткого карантину у квітні цього року:

  • роздрібна торгівля;
  • тимчасове розміщення;
  • забезпечення стравами та напоями;
  • демонстрація фільмів;
  • сфера творчості, мистецтва та розваг;
  • діяльність у сфері спорту;
  • організація відпочинку та розваг.

Якщо ви працюєте в одній із цих галузей і хочете отримати допомогу, у мобільному додатку "Дія" потрібно вказати свої ПІБ, паспортні дані, реєстраційний номер підприємця та адресу реєстрації, а також номер банківського рахунку у форматі IBAN;

Реклама

Після цього просто підтвердіть свою згоду на обробку персональних даних.

Раніше ми повідомляли, що в Україні створять спецпідрозділ Державної податкової служби, який перевірятиме платників податків в індивідуальному порядку вже з 1 грудня.

Нагадаємо, що наступного року в Україні збільшиться частина податків Пов'язано це зі зростанням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Новорічні лайфхаки
Як вибрати "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.369

Євро (€)

30.86

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Опитування
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
30,38
28,98
19,48
33,49
30,60
29,94
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти