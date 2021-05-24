Половина ФОПів і найманих працівників отримали карантинні 8000 грн: де платять найкраще

Одразу три регіони в різних кінцях країни потрапили до списку лідерів

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Малому бізнесу виплачено 1,4 млрд грн державної допомоги, котрі пішли 175 тисячам найманих працівників та підприємців з 360 тисяч, діяльність яких було призупинено через посилення карантинних обмежень у "червоних" зонах.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

На 24 травня виплати отримали 100 208 найманих працівників та 74 792 фізосіб-підприємців. У регіональному розрізі найбільше виплат вже отримали підприємці та наймані працівники у:

Києві – 270 млн грн;

Львівській області – 146 млн грн;

Харківській області – 135 млн грн.

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Мінсоцполітики нагадало, що програма держпідтримки підприємців та найманих працівників буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони.

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Також нагадаємо, з 20 квітня по 19 травня українці в "червоних зонах" могли подавати заявки на отримання карантинних 8000 гривень. Тільки за першу добу реєстрації заявки на отримання карантинних 8000 гривень подали 214 тисяч українців.

При цьому раніше в Офісі президента також підрахували, що карантинні виплати поки що отримала лише третина з тих, хто подав заявки – 120 тис. з 360 тис. людей.