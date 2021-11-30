Податкова в Україні працюватиме по-новому: кого почнуть карати вже з 1 грудня

В Україні створять спецпідрозділ Податкової для індивідуальної перевірки фізосіб

Українців почнуть індивідуально перевіряти та карати податківці / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні створять спецпідрозділ Державної податкової служби , яке перевірятиме платників податків в індивідуальному порядку вже з 1 грудня.

Про це говориться у меморандумі з МВФ, опублікованому на сайті Міністерства Фінансів.

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Якщо витрати та доходи не співпадатимуть, людину можуть змусити пояснити джерело походження цих грошей і навіть дорахувати податкове зобов'язання.

Експерти видання UBR заявляють , що таке рішення є цілком логічним і натомість запровадження такого поняття, як податкова амністія.

Податковий консультант Київського центру підтримки розвитку бізнесу Олександра Томашевська заявила, що на цей момент критеріїв, за якими перевірятимуть індивідуальних платників податків із високим рівнем стану, немає.

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За словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, в Україні вже зараз є підрозділ податкової, який займається питаннями фізосіб.

Його співробітники мають аналізувати інформацію про платників податків та робити висновки про те, наскільки чесно українці сплачують податки зі своїх доходів.

На думку партнера ЮК "Наказ" Філіпа Орлова, для контролю можуть задіяти різні механізми, аж до скарг сусідів.

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З 1 грудня зростуть податки

У зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму в Україні зростуть і податки . У тому числі Єдиний соціальний внесок та податки для ФОП першої та другої групи.

Так, розмір мінімального ЄСВ становитиме 1430 грн, а внесок для ФОП першої групи – 268. Підприємці другої групи сплачуватимуть 1430 грн.

Водночас в Україні зростуть розміри виплат на дітей і допомоги безробітним.