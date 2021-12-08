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Без спрощеної системи: як тепер українські підприємці платитимуть податки

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
8 грудня, 12:51
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Деяким ФОПам в Україні змінять правила оподаткування
Українських ФОПів чекають зміни
Українських ФОПів чекають зміни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські депутати пропонують заборонити деяким фізособам-підприємцям працювати за спрощеною системою оподаткуванння.

Відповідно до законопроєкту №6348, з першої та другої групи ФОПів-єдинників (платників єдиного податку) хочуть виключити:

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  • гуртових продавців,
  • інтернет-провайдерів,
  • рієлторів,
  • аптеки,
  • медклініки,
  • лікарів,
  • будівельників.

Зауважимо, що документ опублікований на сайті Верховної Ради, проте в сесійній залі ще не розглядався. Автори — депутати фракції "Слуга народу".

Кого не буде у першій та другій групі ФОПів

Згідно з документом, до першої та другої групи ФОПів не зможуть віднести підприємців, які займаються такими видами діяльності:

  • гуртова торгівля та посередництво,

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  • приватна медпрактика (включно з лікарями і клініками)

  • оцінка нерухомості;

  • рієлторські послуги;

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  • будівельні та ремонтні роботи;

  • торгівля хутряними виробами;

  • торгівля секонд-хендом;

  • торгівля підакцизними товарами та лікарськими препаратами;

  • послуги з надання доступу до інтернету (провайдери);

  • поширення лотерей;

  • виробництво, постачання та торгівля ювелірними виробами;

  • торгівля складними побутовими товарами (зокрема медичного призначення) вартістю понад половину розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року.

Також хочуть змінити умови віднесення платника до групи оподаткування. Наприклад, збільшити поріг доходу третьої групи (більше ніж 10 найманих працівників) до 3000 мінімальних зарплат (19,5 млн грн станом на грудень-2021).

Органам місцевого самоврядування пропонують дозволити самостійно встановлювати ставки для третьої групи ФОПів. Дозволений коридор – від 1,5 до 3% при сплаті ПДВ та від 2,5 до 5% у разі внесення ПДВ до складу єдиного податку.

В додаток до всього, у законопроєкті пропонують дозволити ФОПам першої, другої та четвертої груп працювати без реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Детальніше про системи оподаткування

Станом на сьогодні в Україні існує дві системи оподаткування: спрощена та загальна.

На загальній системі дозволені всі види діяльності, що передбачені КВЕДом. Також не обмежується кількість найманих працівників та обсяг доходу.

Спрощена ситема має такі умови:

Група та кількість найманих працівниківВид діяльностіДохід
1 група. Найману працю не використовує

Роздрібний продаж на ринках, господарська діяльність

з надання побутових послуг населенню

Не більше 167

мінімальних

зарплат

2 група. Від 0 до 10 працівників

Господарська діяльність з надання послуг, виробництво

та продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного

господарства

Не більше 834

"мінімалок"

3 група. Кількість необмежена

Не більше 1167

"мінімалок"

4 група. Працівники — члени сімʼї

Діяльність винятково в межах фермерського

господарства. Площа земель не меншу 2 га та не більше 20 га

Додатково, для ФОП на 1-3 групах такі обмеження зазначені у п. 291.5 – п. 291.6 Податкового кодексу України. Зокрема, це стосується діяльності проведення азартних ігор, обміну іноземної валюти, проведення гастрольних заходів, діяльності у сфері аудиту тощо.

Також потрібно здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Тобто, бартер під забороною.

Раніше "Сьогодні" писав, що з першого грудня Державна податкова служба працює по-новому. А також, на які ще зміни чекають українці.

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