Українцям піднімуть податки з 2022 року: кому доведеться платити понад 20 тис. щомісяця

В Україні планується двоетапне підвищення єдиного соціального внеску (ЄСВ) та єдиного податку для фізосіб-підприємців

Кому доведеться платити більше 20 тис. вже наступного року / Фото: Колаж: Сьогодні

У наступному році в Україні збільшиться частина податків. Пов’язано це зі зростанням мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімума.

Про це повідомляє офіційне видання Державної фіскальної служби "Вісник".

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Планується збільшити мінімальний розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) та єдиний податок для фізосіб-підприємців (ФОПів).

Скільки доведеться платити?

У 2022 році планується двоетапне підвищення мінімального єдиного соціального внеску, наразі це 1320 грн:

з 1 січня – 1430 грн;

з 1 жовтня – 1474 грн.

Мінімальний розмір ЄСВ становить 22% від зарплати, у такому розмірі його сплачують ті, хто отримує мінімум, а також фізичні особи підприємці.

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А от максимальний ЄСВ становить цілих 15 мінімальних розмірів (19800) і його у бюджет віддають ті, хто отримує білу зарплату у розмірі понад 97 500 грн.

Отже, максимальний розмір ЄСВ з 2022 року також зросте:

з 1 січня – 21450 грн;

з 1 жовтня – 22110 грн.

Зміняться і податки для ФОПів, так для платників єдиного податку другої групи передбачене таке зростання:

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з 1 січня – 1430 грн;

з 01 жовтня 2022 – 1474 грн.

У листопаді 2021 цей показник становить 1200 грн.

Зростання податків на нерухомість

Підвищення рівня мінімальної заробітної плати призведе і до підвищення податку на нерухомість, який становить 1,5% від неї.

Якщо раніше за кожен квадратний метр, що перевищував норму платили 70,8 грн, то тепер доведеться віддавати понад 90 грн.

Податок накладається на ті метри, які перевищують 60 кв. метрів для квартири і 120 кв метрів для будинку.

"Сьогодні" також писали, що в Україні хочуть змінити правила оподаткування авто.

Раніше ми повідомляли, що деяким українцям можуть повернути частину їх податків.