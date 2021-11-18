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Украинцам поднимут налоги с 2022 года: кому придется платить больше 20 тыс. каждый месяц

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
18 ноября, 11:10
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В Украине планируется двухэтапное повышение единого социального взноса (ЕСВ) и единого налога для физлиц-предпринимателей
Кому придется платить больше 20 тыс. уже в следующем году
Кому придется платить больше 20 тыс. уже в следующем году / Фото: Коллаж: Сегодня

В следующем году в Украине увеличится часть налогов. Связано это с ростом минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Про это сообщает официальное издание Государственной фискальной службы "Вестник".

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Планируется увеличить минимальный размер единого социального взноса (ЕСВ) и единый налог для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Сколько придется платить?

В 2022 году планируется двухэтапное повышение минимального единого социального взноса, сейчас это 1320 грн:

  • с 1 января – 1430 грн;
  • с 1 октября – 1474 грн.

Минимальный размер ЕСВ составляет 22% от зарплаты, в таком размере его платят получающие минимум, а также физические лица предприниматели.

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А вот максимальный ЕСВ составляет целых 15 минимальных размеров (19800), и его в бюджет отдают те, кто получает белую зарплату в размере более 97 500 грн.

Таким образом, максимальный размер ЕСВ с 2022 года также возрастет:

  • с 1 января – 21450 грн;
  • с 1 октября – 22110 грн.

Изменятся и налоги для ФЛП, да для плательщиков единого налога второй группы предусмотрен такой рост:

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  • с 1 января – 1430 грн;
  • с 01 октября 2022 – 1474 грн.

В ноябре 2021 года данный показатель составляет 1200 грн.

Рост налогов на недвижимость

Повышение уровня минимальной заработной платы приведет и к повышению налога на недвижимость, который составляет 1,5% от нее.

Если раньше за каждый квадратный метр, превышавший норму, платили 70,8 грн, то теперь придется отдавать более 90 грн.

Налог налагается на метры, превышающие 60 кв. метров для квартиры и 120 кв метров для дома.

"Сегодня" также писали, что в Украине хотят изменить правила налогообложения авто.

Ранее мы сообщали, что некоторым украинцам могут вернуть часть их налогов.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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