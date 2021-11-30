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Налоговая в Украине будет работать по-новому: кого начнут наказывать уже с 1 декабря

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
30 ноября, 14:22
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В Украине создадут спецподразделение Налоговой для индивидуальной проверки физлиц
Украинцев начнут индивидуально проверять и наказывать налоговики
Украинцев начнут индивидуально проверять и наказывать налоговики / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине создадут спецподразделение Государственной налоговой службы, которое будет проверять налогоплательщиков в индивидуальном порядке уже с 1 декабря.

Об этом говорится в меморандуме с МВФ, который был опубликован на сайте Министерства Финансов.

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Если расходы и доходы не будут совпадать, человека могут заставить объяснить источник происхождения этих денег и даже досчитать налоговое обязательство.

Эксперты издания UBR заявляют, что такое решение является вполне логичным на фоне введение такого понятия, как налоговая амнистия.

Налоговый консультант Киевского центра поддержки развития бизнеса Александра Томашевская заявила, что на данный момент критериев, по которым будут проверять индивидуальных налогоплательщиков с высоким уровнем состояния нет.

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По словам главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в Украине уже сейчас есть подразделение налоговой, которое занимается вопросами физлиц.

Его сотрудники должны анализировать информацию о налогополательщиках и делать выводы о том, насколько честно украинцы платят налоги со своих доходов.

По мнению партнера ЮК "Наказ" Филиппа Орлова, для контроля могут задействовать разные механизмы, вплоть до жалоб соседей.

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С 1 декабря вырастут налоги

В связи с увеличением прожиточного минимума в Украине вырастут и налоги. В том числе Единый социальный взнос и налоги для ФЛП первой и второй группы.

Так, размер минимального ЕСВ составит 1430 грн, а взнос для ФЛП первой группы – 268. Предприниматели второй группы будут платить 1430 грн.

В тоже время в Украине вырастут размеры выплат на детей и пособия безработным.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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