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Відстрочки ФОПам не бачити, а чеки — обовʼязкова умова! Чому у порожній Раді провалили голосування

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
17 грудня, 16:59
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"Слуги народу" в більшості не зʼявилися на голосування, відтак забракло 124 голосів, аби набрати хоча б мінімум
Депутати провалили голосування за відтермінування втановлення касових апаратів
Депутати провалили голосування за відтермінування втановлення касових апаратів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На засіданні по ФОПах у залі Верховної Ради залишилося кілька депутатів. Більшість не зʼявилися на голосування щодо відтермінування касових апаратів для підприємців, які ті мають встановити до 1 січня 2022 року.

Про це заявив у своєму Telegram-каналі депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

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Гончаренко закликав депутатів прийти і проголосувати, навіть якщо проти, але пояснити ту чи іншу позицію.

"Приймаючи законопроект №5600, вони робили подарунок на Святого Миколая зовсім не святому Ігору. Під ялинку йому поклали малесенький подаруночок на 600 млн грн – з олігарха зняти податки влада знайшла привід. Зате підприємців бере за горло, витрушуючи з них гроші", — висловився Гончаренко.

"Хоча треба дати шанс людям, які нічого від нас не просять і кажуть: ми самі для себе заробимо! То для Коломойського ми не Європа, а для ФОПів – Європа?", — додав він.

Депутат навів як приклад ситуацію підприємця з Одеси, який пише йому, що з дня на день чекає цього відтермінування. Якщо ж депутати не проголосують — його бізнесу "гаплик", він здає свідоцтво і припиняє діяльність.

Проте у сесійній залі забракло голосів навіть для того, щоб внести розгляд законопроєкту № 6376 у порядок денний. "За" проголосували лише 102 депутати (при мінімумі 226).

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/ Фото: скріншот

Відсутні на голосуванні були:

  • 191 депутат з партії "Слуга народу";
  • 29 з партії "ОПЗЖ";
  • 14 з "Батьківщини";
  • 15 позафракційних;
  • 9 з партії "За майбутнє";
  • 9 з депутатської групи "Довіра";
  • 11 з партії "Голос".

Відтак, вимога про касові апарати для тих, хто обрав спрощену систему оподаткування для свого бізнесу, має запрацювати з 1 січня 2022 року, як і планувалося раніше.

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Коли наступне засідання?

17 грудня — останнє за розкладом пленарне засідання Верховної Ради у цьому році. Наступного разу на голосування депутати зберуться лише у січні наступного року.

Напередодні депутати проголосували за перенесення першого сесійного тижня наступного року на 18 січня.

Що чекає на підприємців з 1 січня 2022 року

З 1 січня 2022 року в Україні набудуть чинності нові правила для фізичних осіб-підприємців, які працюють у сфері малого бізнесу. Вони будуть зобов'язані користуватися касовими апаратами.

Нововведення стосуються фізособ-підприємців 2-4 групи, незалежно від виду їхньої діяльності та рівня доходу. Фактично це інтернет-магазини, ресторани, кафе, турагенції, готелі, крамниці, магазини ювелірних виробів тощо.

Яке покарання за невиконання?

ФОПам загрожує штраф у розмірі 100% від проданої продукції, порушення вдруге — 150%.

Зазначимо, що наразі податкова зобов'язалася не штрафувати підприємців до завершення карантину.

Раніше ми писали, яким українським ФОПам виплатять по 8 тисяч гривень допомоги.

А також розповідали, як самостійно відкрити ФОП у "Дії".

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