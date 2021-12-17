Відстрочки ФОПам не бачити, а чеки — обовʼязкова умова! Чому у порожній Раді провалили голосування

На засіданні по ФОПах у залі Верховної Ради залишилося кілька депутатів. Більшість не зʼявилися на голосування щодо відтермінування касових апаратів для підприємців, які ті мають встановити до 1 січня 2022 року.
Про це заявив у своєму Telegram-каналі депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.
Гончаренко закликав депутатів прийти і проголосувати, навіть якщо проти, але пояснити ту чи іншу позицію.
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"Приймаючи законопроект №5600, вони робили подарунок на Святого Миколая зовсім не святому Ігору. Під ялинку йому поклали малесенький подаруночок на 600 млн грн – з олігарха зняти податки влада знайшла привід. Зате підприємців бере за горло, витрушуючи з них гроші", — висловився Гончаренко.
"Хоча треба дати шанс людям, які нічого від нас не просять і кажуть: ми самі для себе заробимо! То для Коломойського ми не Європа, а для ФОПів – Європа?", — додав він.
Депутат навів як приклад ситуацію підприємця з Одеси, який пише йому, що з дня на день чекає цього відтермінування. Якщо ж депутати не проголосують — його бізнесу "гаплик", він здає свідоцтво і припиняє діяльність.
Проте у сесійній залі забракло голосів навіть для того, щоб внести розгляд законопроєкту № 6376 у порядок денний. "За" проголосували лише 102 депутати (при мінімумі 226).
Відсутні на голосуванні були:
- 191 депутат з партії "Слуга народу";
- 29 з партії "ОПЗЖ";
- 14 з "Батьківщини";
- 15 позафракційних;
- 9 з партії "За майбутнє";
- 9 з депутатської групи "Довіра";
- 11 з партії "Голос".
Відтак, вимога про касові апарати для тих, хто обрав спрощену систему оподаткування для свого бізнесу, має запрацювати з 1 січня 2022 року, як і планувалося раніше.
Коли наступне засідання?
17 грудня — останнє за розкладом пленарне засідання Верховної Ради у цьому році. Наступного разу на голосування депутати зберуться лише у січні наступного року.
Напередодні депутати проголосували за перенесення першого сесійного тижня наступного року на 18 січня.
Що чекає на підприємців з 1 січня 2022 року
З 1 січня 2022 року в Україні набудуть чинності нові правила для фізичних осіб-підприємців, які працюють у сфері малого бізнесу. Вони будуть зобов'язані користуватися касовими апаратами.
Нововведення стосуються фізособ-підприємців 2-4 групи, незалежно від виду їхньої діяльності та рівня доходу. Фактично це інтернет-магазини, ресторани, кафе, турагенції, готелі, крамниці, магазини ювелірних виробів тощо.
Яке покарання за невиконання?
ФОПам загрожує штраф у розмірі 100% від проданої продукції, порушення вдруге — 150%.
Зазначимо, що наразі податкова зобов'язалася не штрафувати підприємців до завершення карантину.
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