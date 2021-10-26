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Как открыть ФОП в "Дії" – пошаговая инструкция

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
26 октября, 15:00
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В первую очередь необходима электронная подпись – с ее помощью нужно авторизироваться
В период карантина можно вести свою деятельность и учет доходов без регистрации книги учета
В период карантина можно вести свою деятельность и учет доходов без регистрации книги учета / Фото: Коллаж: Сегодня

В "Дії" можно за 10 минут и совершенно бесплатно подать заявление на регистрацию ФЛП (ФОП на укр.). Там же можно избрать упрощенную систему налогообложения. Регистрация производится в автоматическом режиме без участия государственного регистратора.

Об этом сообщают на официальном сайте.

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Как зарегистрировать ФЛП?

  1. В первую очередь требуется электронная подпись (квалифицированная электронная подпись). С ее помощью нужно авторизоваться/зарегистрироваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua.
  2. Далее следует заполнить онлайн-форму на получение услуги. Позже она будет проверена и автоматически отправлена в ЕГР для проведения государственной регистрации в автоматическом режиме без участия государственного регистратора.
    / Фото: скриншот
  3. Следующий шаг – выбор системы налогообложения (общая или упрощенная). Соответствующие отметки следует проставить в заявлении о государственной регистрации. Оно автоматически будет направлено в налоговую по месту регистрации или производства хозяйственной деятельности.
    / Фото: скриншот
  4. Статус посланного заявления можно будет позже проверить в кабинете гражданина. Сообщение о регистрации украинца как ФЛП появится в кабинете и на электронной почте. А затем запись появится в Едином государственном реестре.
  5. Далее в течение двух рабочих дней можно получить выписку из реестра в кабинете гражданина или в ЕГР по коду доступа (он поступит на почту). Выписка имеет юридическую силу — ее можно распечатать и использовать как любой другой документ.

Как вести учет доходов?

Следующие шаги уже зависят от выбранной системы налогообложения. Например, при упрощенной системе не нужно в налоговой регистрировать Книгу учета доходов. Следить за доходами предприятия можно в любой удобной для вас форме.

А при общей системе налогообложения , после регистрации ФЛП, нужно зарегистрировать Книгу учета доходов в налоговой службе. Учет можно вести на бумаге или в электронной форме.

В то же время на период карантина можно вести свою деятельность и учет доходов без регистрации книги учета. Однако, в течение трех месяцев, со дня прекращения карантина, вы обязательно должны подать в Центр учета плательщиков по месту регистрации или по месту регистрации заполненную книгу учета, включающую доходы, осуществленные в течение карантина.

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ФОПы на карантине

Из-за постепенного перехода страны в красную зону, малый и средний бизнес в Украине могут снова оказаться под сильным ударом.

Однако, по словам нашего эксперта экономиста Владимира Дубровского, на этот раз ФЛПы пострадают не так сильно, как во время минувшей волны.

Лучшей помощью от государства, по мнению Дубровского, будет освобождение ФЛП от уплаты налогов и компенсация арендной платы.

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Ранее "Сегодня" писали, что почти трети ФЛП в Украине не удалось восстановить свой докарантинный уровень доходов.

А также писали, что по предпринимателям могут ударить высокие цены на природный газ.

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