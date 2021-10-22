Не все смогут "пересидеть" карантин: как новая волна ударит по украинским ФОПам

Какая поддержка от государства на самом деле поможет украинским предпринимателям и как сильно ударит по бизнесу карантин

Переживет ли малый бизнес новый карантин / Фото: Коллаж: Сегодня

Прошлогодний весенний локдаун ударил по малому и среднему бизнесу Украины чрезвычайно сильно. Почти трети ФОПов до сих пор не удалось восстановить докарантинний уровень собственных доходов, а большинство заявило, что не почувствовали поддержки от государства.

Сейчас статистика распространения коронавируса ухудшается с каждым днем и все больше областей переходят в красную зону.

Реклама

В таких регионах запрещена работа почти всех заведений, однако это не касается тех, кто провакцинировал 100% своих работников. Для посетителей также установлены ограничения – в красной зоне рестораны и развлекательные заведения могут посещать только вакцинированы граждане.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, насколько новая волна ударит по малому и среднему бизнесу и что стоит делать, чтобы помочь украинским ФОПам.

На сколько по бизнесу ударит новая волна

По словам исполнительного директора Центра экономических стратегий Глеба Вышлинского в этот раз волна более концентрирована во времени, поэтому в ближайшие недели ограничения красной зоны возможны в большинстве областей Украины.

Реклама

По мнению эксперта, послабление для вакцинированных наоборот позволит бизнесу больше работать и это уменьшит удар по нему.

Такого же мнения придерживается старший консультант Киевской школы экономики, экономист и член наблюдательного совета "CASE Украина" Владимир Дубровский.

"Я думаю, что, точно ударит меньше, чем весенний локдаун-2020. Тогда действительно была паника, было введено кучу глупых ограничений и люди не научились их обходить, а уже прошлой осенью, по крайней мере на макроэкономических данных это не отразилось", – говорит Дубровский.

По мнению экономиста, это означает, что ограничения не выполняются или люди начали приспосабливаться к другим способам ведения бизнеса, которые не предусматривают физического контакта с клиентами.

Реклама

"Сейчас данный удар будет еще меньше, ведь в дополнение к этому можно спокойно обслуживать вакцинированных, а их становится и будет становиться все больше".

Эксперт советует владельцам ФОПов вакцинировать своих работников и переждать данный период или переходить на альтернативные формы ведения бизнеса.

"Надо объединяться и бороться за свои права, ведь в противном случае будет ситуация, которая сложилась и в прошлый раз – большой бизнес работает, а малому работать не дают. А также напоминаю, что надвигается угроза полной фискализации и если малый бизнес серьезно не нажмет на правительство и парламент, его ждут тяжелые времена", – говорит экономический консультант.

Чего ждать от государства?

По словам Владимира Дубровского, на этот раз проблема ФОПов не является приоритетным для власти вопросом и трудно сказать, будет ли введена какая-то программа по помощи малому бизнесу.

Для реального облегчения жизни ФОПам эксперт рекомендует освободить бизнес, который работает в сферах, не касающихся критической инфраструктуры, от уплаты налогов.

Полное закрытие таких объектов, как продовольственные рынки, Владимир Дубровский вообще считает неэффективным, поскольку данная мера себя не оправдывает.

Также, по словам экономиста, предприниматели, которые вынуждены закрыться, должны получать частичную компенсацию арендной платы.

"Самое главное, что должна сделать власть – это изменить свое отношение к малому и среднему бизнесу и перейти от притеснений к ориентации на сохранение существующей системы", – говорит Дубровский.

Что может помочь?

Помощь ФОПам в виде выплат 8000 гривен эксперт называет символической, поскольку она может только покрыть арендную плату за один месяц и, в целом, только в небольших городах.

"Опять же, должна быть дифференциация между различными местностями и различными видами бизнеса, потому что кто-то может просто пересидеть это время, а кому-то приходится уменьшать фиксированные расходы", – отмечает Владимир.

Также должна быть введена программа помощи для тех, у кого есть наемные работники. Это, к тому же, должно стимулировать официальное трудоустройство.

По мнению нашего эксперта, для малого и крупного бизнеса должны быть разные правила для работы в красной зоне.

Например, малому бизнесу стоит позволить обслуживать невакцинированных посетителей, но при условии полностью вакцинированного персонала.

Ведь маленький магазинчик с небольшой площадью и одним вакцинированным продавцом не предусматривает большого скопления людей, в отличие от гигантского супермаркета.

Ранее "Сегодня" писали, что трудно украинским предпринимателям этой зимой будет и из-за высоких цены на газ, которые ударят по всем отраслям промышленности.

Мы также рассказывали, что на экономическую стабильность в мире сильно влияет кризис в Китае, который усиливается с каждым днем.