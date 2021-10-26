Как украинцам с инвалидностью узнать о субсидии: инструкция

В Минсоцполитики напомнили, что для украинцев работает "горячая линия", там консультируют лиц с инвалидностью – в том числе и на языке жестов. Проект называется "Услышь меня".
Об этом сообщает пресс-служба.
Как позвонить?
Нужно позвонить по номеру 1539. Далее, для того, чтобы оформить обращение на языке жестов нужно нажать на перечеркнутое ушко в правом нижнем углу экрана.
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Затем нужно заполнить основную информацию: имя, номер телефона, электронную почту. Через некоторое время к разговору подключится переводчик с языка жестов.
Какую информацию можно получить?
- о пенсии (как оформить, как перевести пенсию в другой город, по месту нынешнего проживания);
- о помощи по причине потери кормильца (как оформить и что для этого нужно);
- о материальной и финансовой помощи, которую вы можете получить;
- как получить денежную компенсацию за покупку смартфона;
- об оформлении пенсии на ребенка с инвалидностью и прочее;
- как оформить денежные выплаты при рождении ребенка;
- о субсидии от государства.
"Обращение принимают работники Правительственного контактного центра с помощью средств телекоммуникации и направляются в соответствующие органы государственной власти для решения вопросов по существу и предоставления соответствующих разъяснений", – сообщили в пресс-служб.
Какие документы нужны для оформления субсидии?
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).
Гражданин предоставляет:
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
- декларацию о доходах и расходах человек, обратившихся за назначением жилищной субсидии;
- справки о доходах (при необходимости);
- копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
- договор найма (аренды) жилья (при наличии).
Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022-й предусмотрено 34 млрд грн на финансирования субсидий на жилищно-коммунальные услуги.
Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантив.