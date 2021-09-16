Субсидии на коммуналку. Сколько Кабмин выделил на соцподдержку украинцев

Расходы на соцобеспечение предлагается предусмотреть в размере 320,1 млрд грн

В госбюджете на 2021 год на субсидии предусмотрены 35,2 миллиарда гривен, а в 2022 году еще больше / Фото: Коллаж: Сегодня

В проекте Госбюджета на 2022 год предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко представляя проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" в ходе правительственного заседания.

"В отопительном сезоне 2021-2022 годах в полном объеме будет обеспечено финансирование льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги", – сказал он.

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По его словам, расходы на социальное обеспечение предлагается предусмотреть в размере 320,1 млрд грн. Из них 200,6 млрд грн направят на пенсии.

В бюджете будет прописано

рост зарплаты врачей в 1,6 раза;

100% очереди ветеранов АТО должны быть обеспечены жильем;

для студентов 2 тыс. минимальная стипендия, а для отличников – 2,5 тыс. грн;

выделение 9,9 млрд грн на развитие инфраструктуры;

в 1,9 раза больше ресурсов на цифровизацию;

подготовка к всеукраинской переписи населения;

на 30% рост расходов на инклюзивное образование;

снижение дефицита до 3,5% ВВП.

Ранее Марченко заявлял, что в госбюджете на 2021 год на субсидии предусмотрены 35,2 миллиарда гривен. По состоянию на 4 августа направлено 31,4 миллиарда гривен (88,5% от годового плана).

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Напомним, уже осенью 2021 года может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.