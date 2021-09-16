Субсидии на коммуналку. Сколько Кабмин выделил на соцподдержку украинцев

В проекте Госбюджета на 2022 год предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные услуги.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко представляя проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" в ходе правительственного заседания.
"В отопительном сезоне 2021-2022 годах в полном объеме будет обеспечено финансирование льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги", – сказал он.
По его словам, расходы на социальное обеспечение предлагается предусмотреть в размере 320,1 млрд грн. Из них 200,6 млрд грн направят на пенсии.
В бюджете будет прописано
- рост зарплаты врачей в 1,6 раза;
- 100% очереди ветеранов АТО должны быть обеспечены жильем;
- для студентов 2 тыс. минимальная стипендия, а для отличников – 2,5 тыс. грн;
- выделение 9,9 млрд грн на развитие инфраструктуры;
- в 1,9 раза больше ресурсов на цифровизацию;
- подготовка к всеукраинской переписи населения;
- на 30% рост расходов на инклюзивное образование;
- снижение дефицита до 3,5% ВВП.
Ранее Марченко заявлял, что в госбюджете на 2021 год на субсидии предусмотрены 35,2 миллиарда гривен. По состоянию на 4 августа направлено 31,4 миллиарда гривен (88,5% от годового плана).
Напомним, уже осенью 2021 года может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.