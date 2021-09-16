Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Интер - Реал: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Субсидии на коммуналку. Сколько Кабмин выделил на соцподдержку украинцев

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
16 сентября, 06:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Расходы на соцобеспечение предлагается предусмотреть в размере 320,1 млрд грн
В госбюджете на 2021 год на субсидии предусмотрены 35,2 миллиарда гривен, а в 2022 году еще больше
В госбюджете на 2021 год на субсидии предусмотрены 35,2 миллиарда гривен, а в 2022 году еще больше / Фото: Коллаж: Сегодня

В проекте Госбюджета на 2022 год предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко представляя проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" в ходе правительственного заседания.

"В отопительном сезоне 2021-2022 годах в полном объеме будет обеспечено финансирование льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги", – сказал он.

Реклама

Читайте также:

По его словам, расходы на социальное обеспечение предлагается предусмотреть в размере 320,1 млрд грн. Из них 200,6 млрд грн направят на пенсии.

В бюджете будет прописано

  • рост зарплаты врачей в 1,6 раза;
  • 100% очереди ветеранов АТО должны быть обеспечены жильем;
  • для студентов 2 тыс. минимальная стипендия, а для отличников – 2,5 тыс. грн;
  • выделение 9,9 млрд грн на развитие инфраструктуры;
  • в 1,9 раза больше ресурсов на цифровизацию;
  • подготовка к всеукраинской переписи населения;
  • на 30% рост расходов на инклюзивное образование;
  • снижение дефицита до 3,5% ВВП.

Ранее Марченко заявлял, что в госбюджете на 2021 год на субсидии предусмотрены 35,2 миллиарда гривен. По состоянию на 4 августа направлено 31,4 миллиарда гривен (88,5% от годового плана).

Реклама

Напомним, уже осенью 2021 года может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.65

Евро (€)

31.52

Российский рубль (₽)

0.37

Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять