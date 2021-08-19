В Украине заработает новая система для проверки получателей субсидий

Верификация помогает государству определить, кто на самом деле имеет право на социальную помощь

В Минсоцполитики напомнили о важности верификации субсидий / Фото: Сегодня

В Украине уже осенью 2021 года может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.

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Об этом рассказала министр цифровой трансформации Марина Лазебная.

"Верификацию нужно проводить, потому что она показывает имущественное состояние людей... Поэтому мы хотим создать единую информационную систему, единый социальный реестр, где будет видно все обо всех [получателях] – кто этот человек, какие у него доходы, какая была зарплата, какой стаж, где работал... Это очень важно", – сказала Лазебная.

По ее словам, новую систему Минсоцполитики разрабатывает вместе с Министерством цифровой трансформации.

"Это цифровизация социальной сферы. Для человека – это доступ ко всем услугам в любом уголке страны. А для государства – возможность видеть всех получателей всех видов государственной помощи, правильно формировать бюджет и предоставлять помощь тем, кто в ней нуждается", – отметила министр.

Система заработает уже осенью 2021 года. Сначала она будет действовать для получателей шести видов социальной помощи (Лазебная не уточнила, каких именно). Всего же в Украине – 120 видов социальной помощи. По оптимистичному сценарию, в "промышленную эксплуатацию" система будет введена в 2022 году, добавила министр.

Субсидии на блокчейне

Ранее замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков предложил еще один вариант проверки получателей субсидий. По его мнению, электронная валюта – е-гривня, которую создает Нацбанк, – может использоваться для обеспечения целевых социальных выплат.

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Например, в такой валюте могут начать выплаты субсидий, и потратить эти деньги можно будет исключительно на оплату коммунальных платежей. Отслеживать операции можно с помощью блокчейна.

"Е-гривня создаст возможность использования смарт-контрактов. Например, если государство делает социальные выплаты фиатными деньгами, оно не может проконтролировать, как тратятся эти средства. В случае же с цифровой валютой можно давать деньги на конкретные цели. Например, на оплату коммунальных платежей, если речь о субсидии, или на покупку детских товаров и т. п... Всегда можно зайти на блокчейн, посмотреть, какой банк получил средства, куда дальше они были переведены", – рассказал Борняков.

Е-гривня – это электронная форма национальной валюты. Она может использовать технологию блокчейна, но это не делает ее криптовалютой.

Напомним, с 1 октября субсидии в красных зонах карантина будут рассчитывать по особым нормам потребления воды, газа и "света".

Ранее в Минцифры придумали новый вид контроля за субсидиями – с помощью технологии блокчейн.

Также читайте, как проверить переначисление и размер субсидии онлайн.

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