В Украине проверяют получателей субсидий: список самых частых нарушений

В Украине за год провели верификацию соцвыплат на 455 млрд гривен и обнаружили 2,5 млн случаев, когда получатели нуждались в дополнительных проверках. По 78% таких случаев органы местной власти подтвердили наличие нарушений. Как известно, по итогу местных проверок, например, могут заставить вернуть государству субсидию.

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Именно по субсидиям и обнаружили больше всего несоответствий – 70% от общего количества, подсчитали в Минфине.

Самые распространенные проблемы это:

выплаты уже после смерти получателя;

выплаты семьям, которые совершили покупки более чем на 50 тыс. гривен;

выплаты тем, у кого есть автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет;

получение субсидий одновременно по двум разным адресам.

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Напомним, в Украине существует три этапа проверок получателей субсидий:

превентивная верификация – в режиме реального времени, когда человек обращается за государственной помощью;

текущая верификация – в процессе назначения помощи;

ретроспективная верификация – после выплат от государства.

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После этих трех этапов уполномоченный орган осуществляет дополнительную проверку и определяет, необходимо ли человеку вернуть полученные деньги.

А о том, как во время карантина начисляют субсидии, ранее рассказали в Кабмине:

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