В Украине проверяют получателей субсидий: список самых частых нарушений

В Украине за год провели верификацию соцвыплат на 455 млрд гривен и обнаружили 2,5 млн случаев, когда получатели нуждались в дополнительных проверках. По 78% таких случаев органы местной власти подтвердили наличие нарушений. Как известно, по итогу местных проверок, например, могут заставить вернуть государству субсидию.
Именно по субсидиям и обнаружили больше всего несоответствий – 70% от общего количества, подсчитали в Минфине.
Самые распространенные проблемы это:
- выплаты уже после смерти получателя;
- выплаты семьям, которые совершили покупки более чем на 50 тыс. гривен;
- выплаты тем, у кого есть автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет;
- получение субсидий одновременно по двум разным адресам.
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Напомним, в Украине существует три этапа проверок получателей субсидий:
- превентивная верификация – в режиме реального времени, когда человек обращается за государственной помощью;
- текущая верификация – в процессе назначения помощи;
- ретроспективная верификация – после выплат от государства.
После этих трех этапов уполномоченный орган осуществляет дополнительную проверку и определяет, необходимо ли человеку вернуть полученные деньги.
А о том, как во время карантина начисляют субсидии, ранее рассказали в Кабмине:
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