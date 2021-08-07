Субсидии на блокчейне. В Минцифры придумали новый вид контроля за соцвыплатами

Электронная версия национальной валюты будет использовать технологию, которая позволяет отслеживать все операции

При выплате субсидий предложили использовать блокчейн / Фото: Сегодня, tadviser

Украинская электронная валюта – е-гривня, которую создает Нацбанк, – может использоваться для обеспечения целевых социальных выплат. Например, в такой валюте могут начать выплаты субсидий, и потратить эти деньги можно будет исключительно на оплату коммунальных платежей. Отслеживать операции можно с помощью блокчейна.

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Такое мнение выразил замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков в интервью Minfin.

"Е-гривня создаст возможность использования смарт-контрактов. Например, если государство делает социальные выплаты фиатными деньгами, оно не может проконтролировать, как тратятся эти средства. В случае же с цифровой валютой можно давать деньги на конкретные цели. Например, на оплату коммунальных платежей, если речь о субсидии, или на покупку детских товаров и т. п... Всегда можно зайти на блокчейн, посмотреть, какой банк получил средства, куда дальше они были переведены", – рассказал Борняков.

Что такое е-гривня?

Е-гривня – это электронная форма национальной валюты. Она может использовать технологию блокчейна, но это не делает ее криптовалютой.

Такой тип электронной валюты дает возможность снизить стоимость безналичных операций за счет отказа от эквайринговой комиссии при осуществлении платежа.

Е-гривня может стать альтернативой существующим средствам и инструментам розничных платежей – наличным, платежным поручениям, платежным картам и электронным деньгам.

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У Национального банка Украины уже есть проект такой валюты – это е-гривня, ее уже тестировали в 2016-18 годах. Недавно Нацбанк решил сосредоточиться на трех вариантах использования е-гривни:

е-гривна для розничных безналичных платежей с возможностью осуществления целевых социальных выплат;

е-гривна для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами);

е-гривна для трансграничных платежей.

Напомним, недавно глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что цифровые валюты центробанков станут по-настоящему безопасным платежным средством будущего.

Ранее НБУ также серьезно изменил правила расчета электронными деньгами. Однако это не поменяло ситуацию с крупнейшей дебетовой электронной платежной системой PayPal в Украине. Она до сих пор работает только на вывод денег.

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