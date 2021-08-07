Українська
$ 26,94
31,9
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Субсидии на блокчейне. В Минцифры придумали новый вид контроля за соцвыплатами

7 августа 2021 6:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Электронная версия национальной валюты будет использовать технологию, которая позволяет отслеживать все операции

При выплате субсидий предложили использовать блокчейн

При выплате субсидий предложили использовать блокчейн / Фото: Сегодня, tadviser

Украинская электронная валюта – е-гривня, которую создает Нацбанк, – может использоваться для обеспечения целевых социальных выплат. Например, в такой валюте могут начать выплаты субсидий, и потратить эти деньги можно будет исключительно на оплату коммунальных платежей. Отслеживать операции можно с помощью блокчейна.

Реклама

Такое мнение выразил замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков в интервью Minfin.

"Е-гривня создаст возможность использования смарт-контрактов. Например, если государство делает социальные выплаты фиатными деньгами, оно не может проконтролировать, как тратятся эти средства. В случае же с цифровой валютой можно давать деньги на конкретные цели. Например, на оплату коммунальных платежей, если речь о субсидии, или на покупку детских товаров и т. п... Всегда можно зайти на блокчейн, посмотреть, какой банк получил средства, куда дальше они были переведены", – рассказал Борняков.

Что такое е-гривня?

Е-гривня – это электронная форма национальной валюты. Она может использовать технологию блокчейна, но это не делает ее криптовалютой.

Такой тип электронной валюты дает возможность снизить стоимость безналичных операций за счет отказа от эквайринговой комиссии при осуществлении платежа.

Е-гривня может стать альтернативой существующим средствам и инструментам розничных платежей – наличным, платежным поручениям, платежным картам и электронным деньгам.

Реклама

У Национального банка Украины уже есть проект такой валюты – это е-гривня, ее уже тестировали в 2016-18 годах. Недавно Нацбанк решил сосредоточиться на трех вариантах использования е-гривни:

  • е-гривна для розничных безналичных платежей с возможностью осуществления целевых социальных выплат;
  • е-гривна для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами);
  • е-гривна для трансграничных платежей.

Напомним, недавно глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что цифровые валюты центробанков станут по-настоящему безопасным платежным средством будущего.

Ранее НБУ также серьезно изменил правила расчета электронными деньгами. Однако это не поменяло ситуацию с крупнейшей дебетовой электронной платежной системой PayPal в Украине. Она до сих пор работает только на вывод денег.

А о том, как люди в украинских селах выживают без банкоматов, смотрите в сюжете "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало "безбумажного" режима – что изменится с 1 августаУкраина
Альфа-Банк купит Monobank – СМИ
Альфа-Банк купит Monobank – СМИФинансы
Выводят из равновесия. Мошенники придумали новую схему обмана через ПриватБанк
Выводят из равновесия. Мошенники придумали новую схему обмана через ПриватБанкФинансы
Дешевая гривня – это ненадолго. Что будет с курсом доллара в ближайшее время
Дешевая гривня – это ненадолго. Что будет с курсом доллара в ближайшее времяФинансы
Доллар снова развернулся – официальный курс валют
Доллар снова развернулся – официальный курс валютФинансы
Должник за несколько минут. Monobank обвинили в обмане с кредитными лимитами
Должник за несколько минут. Monobank обвинили в обмане с кредитными лимитамиФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять