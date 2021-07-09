Гривня станет электронной? НБУ определил 3 варианта использования е-гривни

Проект внедрения е-гривни продолжили / Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) решил сосредоточиться на трех вариантах использования электронной валюты – е-гривни, проект которой уже тестировали в 2016-18 годах. Их определили по результатам опроса участников рынка и после исследования международного опыта. Это:

Е-гривна для розничных безналичных платежей с возможностью осуществления целевых социальных выплат. Е-гривна для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами). Е-гривна для трансграничных платежей.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Реклама

"Возможности выпуска собственных цифровых валют сегодня изучают центробанки всего мира. В свое время Национальный банк Украины был одним из первых центральных банков в мире, начал исследовать такую возможность. У нас уже есть практический опыт реализации пилотного проекта по выпуску е-гривне в 2018 году. Сейчас мы сосредоточены на поиске эффективного способа ее использования", - объяснил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Читайте также: Monobank выпустит платежную карту в биткоинах. Когда это произойдет

Что такое е-гривня?

Е-гривня – это электронная форма национальной валюты. Она может использовать технологию блокчейна, но это не делает ее криптовалютой.

Такой тип электронной валюты дает возможность снизить стоимость безналичных операций за счет отказа от эквайринговой комиссии при осуществлении платежа.

Реклама

Е-гривня может стать альтернативой существующим средствам и инструментам розничных платежей – наличным, платежным поручениям, платежным картам и электронным деньгам.

Напомним, ранее НБУ также серьезно изменил правила расчета электронными деньгами. Однако это не поменяло ситуацию с крупнейшей дебетовой электронной платежной системой PayPal в Украине. Она до сих пор работает только на вывод денег.

О чем еще говорят в Украине и мире 9 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":