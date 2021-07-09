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Гривня стане електронної? НБУ визначив 3 варіанти використання е-гривні

9 липня 2021 20:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Нацбанк провів дослідження міжнародного досвіду та ознайомився з думкою учасників фінансового ринку

Проект впровадження е-гривні продовжили

Проект впровадження е-гривні продовжили / Фото: прес-центр НБУ

Національний банк України (НБУ) вирішив зосередитися на трьох варіантах використання електронної валюти – е-гривні, проєкт якої вже тестували в 2016-18 роках. Їх визначили за результатами опитування учасників ринку і після дослідження міжнародного досвіду. це:

  1. Е-гривня для роздрібних безготівкових платежів з можливістю здійснення цільових соціальних виплат.
  2. Е-гривня для використання в сфері, пов'язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами).
  3. Е-гривня для транскордонних платежів.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

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"Можливості випуску власних цифрових валют сьогодні вивчають центробанки усього світу. Свого часу Національний банк України був одним із перших центральних банків у світі, що почав досліджувати таку можливість. Ми уже маємо практичний досвід реалізації пілотного проєкту з випуску е-гривні у 2018 році. Зараз ми зосереджені на пошуку ефективного способу її використання", – пояснив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

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Що таке е-гривня?

Е-гривня – це електронна форма національної валюти. Вона може використовувати технологію блокчейна, але це не робить її криптовалютою.

Такий тип електронної валюти дає можливість знизити вартість безготівкових операцій за рахунок відмови від еквайрингової комісії при здійсненні платежу.

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Е-гривня може стати альтернативою існуючим засобам і інструментам роздрібних платежів – готівковим, платіжними дорученнями, платіжними картками та електронних грошей.

Нагадаємо, раніше НБУ також серйозно змінив правила розрахунку електронними грошима. Однак це не змінило ситуацію з найбільшою дебетової електронною платіжною системою PayPal в Україні. Вона досі працює тільки на виведення грошей.

Про що ще говорять в Україні та світі 9 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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