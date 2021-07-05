Monobank выпустит платежную карту в биткоинах. Когда это произойдет

Monobank готовит интеграцию с криптобиржей / Фото: коллаж "Сегодня"

Сооснователь Monobank Олег Гороховский анонсировал интеграцию мобильного банка с криптобиржей и рынком по торговле ценными бумагами.

Об этом он написал в Telegram.

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"Интеграция с криптобиржей. Карта в биткоинах и возможность просто, удобно и прозрачно покупать и продавать биток. Статус: разработка завершена, ждем согласования НБУ. Ориентировочное время релиза: июль", – сообщил Гороховский.

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А на осень компания запланировала глубокую интеграцию с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами. Сейчас специалисты занимаются активной разработкой возможности.

Кроме этих проектов есть еще несколько, которые на данном этапе интересны разработчикам Monobank. Речь идет о:

Интеграции с мобильным операторов. Уже заканчивается разработка, а реализовать идею планируют уже в августе.

Удобном и простом эквайринге. Его сейчас активно разрабатывают. А представить общественности собираются уже в июле-августе этого года.

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Как сообщалось, недавно Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. Сейчас законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

Напомним, что лето 2021 года для криптовалют ознаменуется трендом на экологию, одним из главных ориентиров выступит ситуация с крипторынком в Китае. Скорее всего, биткоин скоро снова будет дорожать, но не исключены и сильные кратковременные колебания курса, вплоть до обвала к 10 тыс. долларов. Желающим купить биткоины стоит это делать постепенно – не на всю сумму сбережений, а частями.