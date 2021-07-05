Українська
$ 27,41
32,41
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Monobank выпустит платежную карту в биткоинах. Когда это произойдет

5 июля 2021 14:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Мобильный банк разрешит своим клиентам торговать акциями на бирже ценных бумаг

Monobank готовит интеграцию с криптобиржей / Фото: коллаж "Сегодня"

Monobank готовит интеграцию с криптобиржей / Фото: коллаж "Сегодня"

Сооснователь Monobank Олег Гороховский анонсировал интеграцию мобильного банка с криптобиржей и рынком по торговле ценными бумагами.

Об этом он написал в Telegram.

Реклама

"Интеграция с криптобиржей. Карта в биткоинах и возможность просто, удобно и прозрачно покупать и продавать биток. Статус: разработка завершена, ждем согласования НБУ. Ориентировочное время релиза: июль", – сообщил Гороховский.

Читайте также: В Великобритании запретили одну из крупнейших бирж по торговле криптовалютой

А на осень компания запланировала глубокую интеграцию с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами. Сейчас специалисты занимаются активной разработкой возможности.

Не пропусти!
Они не виделись месяц! Как футболистов сборной Украины встречают дома их дети
Роман Яремчук и его сынишка

Кроме этих проектов есть еще несколько, которые на данном этапе интересны разработчикам Monobank. Речь идет о:

  • Интеграции с мобильным операторов. Уже заканчивается разработка, а реализовать идею планируют уже в августе.
  • Удобном и простом эквайринге. Его сейчас активно разрабатывают. А представить общественности собираются уже в июле-августе этого года.
Реклама

Как сообщалось, недавно Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. Сейчас законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

Напомним, что лето 2021 года для криптовалют ознаменуется трендом на экологию, одним из главных ориентиров выступит ситуация с крипторынком в Китае. Скорее всего, биткоин скоро снова будет дорожать, но не исключены и сильные кратковременные колебания курса, вплоть до обвала к 10 тыс. долларов. Желающим купить биткоины стоит это делать постепенно – не на всю сумму сбережений, а частями.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавку
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавкуЭкономика
В ПриватБанке произошел сбой – с карт клиентов пропали деньги
В ПриватБанке произошел сбой – с карт клиентов пропали деньгиФинансы
Распродажа долларов закончилась: межбанк ждут новые валютные качели
Распродажа долларов закончилась: межбанк ждут новые валютные качелиФинансы
Доллар и евро просели перед Днем Конституции: официальный курс
Доллар и евро просели перед Днем Конституции: официальный курсФинансы
Сбой в ПриватБанке. Проблему
Сбой в ПриватБанке. Проблему "решили" подорожникомФинансы
Гривня под угрозой: каким будет курс доллара в Украине до осени
Гривня под угрозой: каким будет курс доллара в Украине до осениФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять