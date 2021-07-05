Тонкий рынок: биткоин рискует обвалиться до 10 тыс. долларов

/ Фото: Reuters, REUTERS/Dado Ruvic

Лето 2021 года для криптовалют ознаменуется трендом на экологию, одним из главных ориентиров выступит ситуация с крипторынком в Китае. Скорее всего, биткоин скоро снова будет дорожать, но не исключены и сильные кратковременные колебания курса, вплоть до обвала к 10 тыс. долларов. Желающим купить биткоины стоит это делать постепенно – не на всю сумму сбережений, а частями.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал главный стратег по криптовалютам TomiEx Анжей Ковальчук.

"Лучше даже позже купить подороже, в среднем цена все равно будет выгодной. Если же на все деньги купить Bitcoin, а потом состоится форс-мажор и цена просядет до 10 тыс. долларов – дольше будете выходить из просадки", – отметил Ковальчук.

Он объяснил, что в летний период рынок называется тонким: многие инвесторы, криптотрейдеры находятся в отпусках, пересматриваются торговые стратегии на начало сезона деловой активности, поэтому любые ценовые вбросы могут привести к резкому изменению цен.

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При этом на фоне запрета криптокомпаний в Китае состоялась массовая фиксация позиций, 70% предприятий остановили деятельность за прошлый месяц, и выручка майнеров снизилась в среднем на 42-53%. Как только компании перебазируются и запустятся в работу – Bitcoin будет снова дорожать, считает эксперт.

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По состоянию на 9:50 по киевскому времени 5 июля, биткоин, по данным CoinDesk, торговался на уровне 34,2 тыс. долларов, что почти на 3% ниже вчерашнего уровня.

Курс биткоина 5 июля

Как сообщалось, недавно Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. Сейчас законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

О том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":