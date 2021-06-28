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В Великобритании запретили одну из крупнейших бирж по торговле криптовалютой

28 июня 2021 16:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Управление по контролю финансовой деятельности Великобритании запретило жителям пользоваться услугами Binance

Работу одной из криптовалютных запретили. Фото: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Работу одной из криптовалютных запретили. Фото: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

В Великобритании запретили работу одной из крупнейших криптовалютних бирж Binance и ее подразделений на территории страны.

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Такое решение приняло Управление по контролю финансовой деятельности (FCA), сообщает ВВС.

Как отмечается, хотя FCA не регулирует криптовалюту, оно регулирует криптоактивы. Для рекламы или продажи такой продукции в Британии фирмы должны получить разрешение от регулятора.

Это значит, что жителям Британии запрещено пользоваться услугами Binance. В то же время FCA не имеет прямого влияния на услуги, предоставляемые на веб-сайте Binance.com, поскольку Binance Markets Limited является отдельной организацией.

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Binance.com – это централизованная онлайн-биржа, которая предлагает пользователям ряд финансовых продуктов и услуг, включая торговлю широким спектром цифровых валют, а также цифровых кошельков, фьючерсов, ценных бумаг, сберегательных счетов и даже кредитования.

Напомним, биткоину предсказали обвал до 25 тысяч долларов.

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