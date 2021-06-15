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Украина ворвалась в топ-10 стран-лидеров по прибыли от биткоина

15 июня 2021 21:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Лидер рейтинга опережает нашу страну в 10 раз. Но в Минцифры уверены, что Украине пора легализовать криптовалюты

Украина, в которой выросло число криптотрейдеров, оказалась на 10-м месте в списке стран-лидеров по прибыли от инвестиций в биткоин. За год криптовалюта принесла украинцам около 400 млн долларов прибыли, подсчитали аналитики Chainalysis. Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты с показателем в 10 раз выше нашего – 4 млрд долларов прибыли.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации. В ведомстве уверены: результат Украины свидетельствует о важности легализации криптобизнеса. Такой шаг должен увеличить налоговые поступления.

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"Граждане и криптокомпании смогут официально работать и получать доходы от операций с новыми активами. Доходы участников инновационного рынка будут обеспечивать государственный бюджет дополнительными поступлениями", - сказал замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

В топ-10 также вошли Китай, Япония, Великобритания, Россия, Германия, Франция, Испания и Южная Корея.

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Напомним, в декабре-2020 Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов. Но дальше дело пока не пошло.

Пока что позволить себе покупку биткоина в Украине могут лишь немногие. О том, какой в стране прожиточный минимум, как он вырастет и что это изменит, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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