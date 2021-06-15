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Україна ввірвалася в топ-10 країн-лідерів за прибутками від біткоїну

15 червня 2021 21:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Лідер рейтингу випереджає нашу країну в 10 разів. Але в Мінцифри впевнені, що Україні пора легалізувати криптовалюти

Україна, в якій виросло число криптотрейдерів, опинилася на 10-му місці в списку країн-лідерів за прибутком від інвестицій в біткоїн. За рік криптовалюта принесла українцям близько 400 млн доларів прибутку, підрахували аналітики Chainalysis. Лідером рейтингу стали Сполучені Штати з показником в 10 разів вище за наш – 4 млрд доларів прибутку.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації. У відомстві впевнені: результат України свідчить про важливість легалізації криптобізнесу. Такий крок має збільшити податкові надходження.

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"Громадяни та криптокомпанії зможуть офіційно працювати і отримувати доходи від операцій з новими активами. Доходи учасників інноваційного ринку забезпечуватимуть державний бюджет додатковими надходженнями", – сказав заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняк.

У топ-10 також увійшли Китай, Японія, Велика Британія, Росія, Німеччина, Франція, Іспанія і Південна Корея.

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Нагадаємо, у грудні-2020 Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, які необхідні для легалізації ринку віртуальних активів. Але далі справа поки що не пішла.

Наразі дозволити собі купівлю біткоїнів в Україні можуть одиниці. Про те, який у країні прожитковий мінімум, як він виросте і що це змінить, дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":

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