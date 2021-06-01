Русский
$ 27,47
33,51
  1. Новини економіки
  2. Новини криптовалют

Українці підсіли на криптовалюту: число трейдерів стрімко зросло

1 червня, 07:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

З січня по травень 2021-го обсяг інвестицій українців у криптовалюта збільшився удвічі

/ Фото: AFP

Криптовалютна біржа AAX зафіксувала значне і стабільне зростання числа користувачів з України. Особливо активний розвиток почався після того, як платформа призначила регіонального менеджера, відповідального за Україну та Росію, для розширення своєї присутності в цих регіонах.

Реклама

Про це йдеться в звіті біржі по українському ринку.

Статистика показує, що понад 1500 нових користувачів з України реєструються на AAX щомісяця, демонструючи п'ятикратне зростання з моменту призначення регіонального менеджера в лютому. З січня по травень 2021 року балансові рахунки також збільшилися вдвічі, що підкреслює інтерес східноєвропейських користувачів до AAX.

У регіоні також спостерігається стійке зростання числа активних трейдерів. Статистика за той же період показує, що кількість трейдерів зросла в чотири рази разом із відвіданням новими користувачами аналітичних і освітніх розділів сайту AAX.

Зростання числа користувачів з України відбувається на тлі того, що країна переживає період політичної нестабільності, що впливає на економіку. Рівень інфляції в 2021-м зареєстрований на рівні 5%, що призвело до значного зростання цін на звичайні товари. Деякі харчування подорожчали на цілих 25%, а комунальні послуги – майже вдвічі, говориться у звіті.

Реклама

Читайте також: Онлайн-обмін криптовалюти в Україні – послуга набирає популярність

Біржа AAX зазначає особливий інтерес з боку українців до власного токена платформи AAB. Статистика володіння токеном AAB показує, що країни пострадянського простору посідають домінуюче становище, причому Україна і Росія очолюють список із 8% і 15% від загального обороту відповідно.

В тренді
Пенсії по-новому і зростання зарплат учителів – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Пенсійний фонд і МОН обіцяють новації

Як говориться в звіті, Україна є однією з найактивніших країн, що використовують криптовалюту, при цьому влада приймає і розробляє закони, пов'язані з використанням криптовалюти. Серед законів, що мають вирішальне значення для успішного ухвалення, – правила про транзакції з криптовалютою, включаючи банківські перекази, які підлягають моніторингу у боротьбі з відмиванням грошей.

У звітах статистичних служб, на кшталт Chainalysis, йдеться, що деякі місцеві українські біржі лідирують за загальним оборотом на всьому європейському ринку цифрових активів, при цьому одні тільки роздрібні транзакції щодня реєструють до 800 тис. доларів.

Реклама

Нагадаємо, в грудні-2020 Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, які необхідні для легалізації ринку віртуальних активів. Йдеться про законопроект № 3637.

Також повідомлялося, що в Україні запустили бот для юрконсультацій із криптовалют і блокчейну.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ілон Маск знову передумав. Твіт мільярдера підбадьорив біткоїн і Ethereum
Ілон Маск знову передумав. Твіт мільярдера підбадьорив біткоїн і EthereumКриптовалюта
Біткоїн почав день із нового падіння – скільки коштує криптовалюта і що далі
Біткоїн почав день із нового падіння – скільки коштує криптовалюта і що даліКриптовалюта
Біткоїн-кіти скористалися панікою на ринку криптовалют
Біткоїн-кіти скористалися панікою на ринку криптовалютКриптовалюта
Гендиректор JPMorgan порадив триматися подалі від криптовалюти
Гендиректор JPMorgan порадив триматися подалі від криптовалютиКриптовалюта
Обережно, курсові гойдалки. Біткоїн та Ethereum вийшли на новий виток падіння
Обережно, курсові гойдалки. Біткоїн та Ethereum вийшли на новий виток падінняКриптовалюта
Велика чистка закінчилася. Що відбувається з курсом біткоїна
Велика чистка закінчилася. Що відбувається з курсом біткоїнаКриптовалюта

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти