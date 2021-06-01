Українці підсіли на криптовалюту: число трейдерів стрімко зросло

З січня по травень 2021-го обсяг інвестицій українців у криптовалюта збільшився удвічі

/ Фото: AFP

Криптовалютна біржа AAX зафіксувала значне і стабільне зростання числа користувачів з України. Особливо активний розвиток почався після того, як платформа призначила регіонального менеджера, відповідального за Україну та Росію, для розширення своєї присутності в цих регіонах.

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Про це йдеться в звіті біржі по українському ринку.

Статистика показує, що понад 1500 нових користувачів з України реєструються на AAX щомісяця, демонструючи п'ятикратне зростання з моменту призначення регіонального менеджера в лютому. З січня по травень 2021 року балансові рахунки також збільшилися вдвічі, що підкреслює інтерес східноєвропейських користувачів до AAX.

У регіоні також спостерігається стійке зростання числа активних трейдерів. Статистика за той же період показує, що кількість трейдерів зросла в чотири рази разом із відвіданням новими користувачами аналітичних і освітніх розділів сайту AAX.

Зростання числа користувачів з України відбувається на тлі того, що країна переживає період політичної нестабільності, що впливає на економіку. Рівень інфляції в 2021-м зареєстрований на рівні 5%, що призвело до значного зростання цін на звичайні товари. Деякі харчування подорожчали на цілих 25%, а комунальні послуги – майже вдвічі, говориться у звіті.

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Біржа AAX зазначає особливий інтерес з боку українців до власного токена платформи AAB. Статистика володіння токеном AAB показує, що країни пострадянського простору посідають домінуюче становище, причому Україна і Росія очолюють список із 8% і 15% від загального обороту відповідно.

Як говориться в звіті, Україна є однією з найактивніших країн, що використовують криптовалюту, при цьому влада приймає і розробляє закони, пов'язані з використанням криптовалюти. Серед законів, що мають вирішальне значення для успішного ухвалення, – правила про транзакції з криптовалютою, включаючи банківські перекази, які підлягають моніторингу у боротьбі з відмиванням грошей.

У звітах статистичних служб, на кшталт Chainalysis, йдеться, що деякі місцеві українські біржі лідирують за загальним оборотом на всьому європейському ринку цифрових активів, при цьому одні тільки роздрібні транзакції щодня реєструють до 800 тис. доларів.

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Нагадаємо, в грудні-2020 Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, які необхідні для легалізації ринку віртуальних активів. Йдеться про законопроект № 3637.

Також повідомлялося, що в Україні запустили бот для юрконсультацій із криптовалют і блокчейну.