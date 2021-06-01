Украинцы подсели на криптовалюту: число трейдеров стремительно выросло

С января по май 2021-го объём инвестиций украинцев в криптовалюту увеличился в два раза

/ Фото: AFP

Криптовалютная биржа AAX зафиксировала значительный и стабильный рост числа пользователей из Украины. Особенно активное развитие началось после того, как платформа назначила регионального менеджера, ответственного за Украину и Россию, для расширения своего присутствия в данных регионах.

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Об этом говорится в отчете биржи по украинскому рынку.

Статистика показывает, что более 1500 новых пользователей из Украины регистрируются на AAX каждый месяц, демонстрируя пятикратный рост с момента назначения регионального менеджера в феврале. С января по май 2021 года балансовые счета также увеличились вдвое, что подчеркивает интерес восточноевропейских пользователей к AAX.

В регионе также наблюдается устойчивый рост числа активных трейдеров. Статистика за тот же период показывает, что количество трейдеров выросло в четыре раза вместе с посещениями новыми пользователями аналитических и образовательных разделов сайта AAX.

Рост числа пользователей из Украины происходит на фоне того, что страна переживает период политической нестабильности, влияющей на экономику. Уровень инфляции в 2021-м зарегистрирован на уровне 5%, что привело к значительному росту цен на обычные товары. Некоторые продукты подорожали на целых 25%, а коммунальные услуги – почти вдвое, говорится в отчете.

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Биржа AAX отмечает особый интерес со стороны украинцев к собственному токену платформы AAB. Статистика владения токеном AAB показывает, что страны постсоветского пространства занимают доминирующее положение, причем Украина и Россия возглавляют список с 8% и 15% от общего оборота соответственно.

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Как говорится в отчете, Украина является одной из самых активных стран, использующих криптовалюту, при этом власти принимают и разрабатывают законы, связанные с использованием криптовалюты. Среди законов, имеющих решающее значение для успешного принятия, – правила о транзакциях с криптовалютой, включая банковские переводы, которые подлежат мониторингу по борьбе с отмыванием денег.

В отчетах статистических служб, вроде Chainalysis, говорится, что некоторые местные украинские биржи лидируют по общему обороту на всем европейском рынке цифровых активов, при этом одни только розничные транзакции ежедневно регистрируют до 800 тыс. долларов.

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Напомним, в декабре-2020 Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов. Речь идет о законопроекте № 3637.

Также сообщалось, что в Украине запустили бот для юрконсультаций по криптовалюте и блокчейну.