Цифра дня. Українські посадовці захопилися біткоїном

Міністр цифрової трансформації попередив про можливий підступ у деклараціях

Українські чиновники під час кампанії декларування доходів відзвітували про володіння 46 351 біткоїном. Станом на 7 квітня це близько 2,7 млрд доларів, або майже 75 млрд гривень. Власниками криптовалюти назвалися 652 людини. Для порівняння: п'ять років тому криптовалютам довіряли лише 25 держслужбовців.

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Про це свідчить інформація платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот. Найбільша кількість власників задекларованої криптовалюти працює в міських радах, Міністерстві оборони та Національній поліції.

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Втім, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров не впевнений, що всі ці біткоїни дійсно належать українським чиновникам.

"Або вони їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали", – написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

Головні шанувальники біткоїну – хто вони?

Найбільше криптовалюти вказав у декларації депутат Дніпровської міської ради В'ячеслав Мішалов – 18 000 біткоїнів (понад 1 млрд дол.). Він другий рік поспіль очолив рейтинг чиновників, які задекларували біткоїни.

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Нардепи Олександр і Анатолій Урбанські у топі рейтингу вже три роки. Їхні біткоїн-статки не змінюються – 5328 і 4256 біткоїнів відповідно.

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Депутат Одеської облради Володимир Кривошея задекларував 3493 біткоїни. У п'ятірці лідерів – співробітник МЗС Петро Ленський, який разом з дружиною задекларував 6528 біткоїнів.

З лідерів вибув депутат Одеської обласної ради Олександр Бойченко, який минулого року задекларував 5750 біткоїнів. У його декларації за 2020 рік криптовалюта відсутня.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, що цікавого декларували депутати.

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