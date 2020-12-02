В Украине началась легализация криптовалют

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов. Речь идет о законопроекте № 3637 "О виртуальных активах". За него проголосовали 230 народных депутатов.
После того, как этот закон будет принят во втором чтении и вступит в силу, криптокомпании впервые смогут легально работать в Украине, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Мы создаем в Украине легальную и благоприятную среду для развития рынка виртуальных активов. Это одна из новых индустрий, в которых Украина может стать мировым лидером. Надеюсь, что уже в следующем году криптокомпании впервые смогут легально работать в Украине", – сказал Федоров.
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Он объяснил, что документ чрезвычайно важен для криптоотрасли, ведь он:
- формирует правовое поле рынке виртуальных активов (правовой статус, классификация, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции) ;
- адаптирует рекомендации FATF по финансовому мониторингу рынка виртуальных активов;
- определяет регулятора рынка – Минцифры (в отдельных случаях НБУ и НКЦБФР);
- вводит перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию.
Напомним, ранее НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка Украины, также не являются платежным средством. После этого украинские регуляторы, включая НБУ, начали разрабатывать систему контроля над рынком криптовалют.
В октябре-2018 Министерство экономического развития заявило, что в Украине стартует процесс легализации виртуальных активов и криптовалют. Ведомство инициировало принятие Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов, целью которой является "создание понятных условий для ведения деятельности в сфере виртуальных активов и виртуальных валют (криптовалюты) для их легализации".
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