Monobank випустить платіжну карту в біткоїнах. Коли це відбудеться

Monobank готує інтеграцію з криптобіржею / Фото: колаж "Сегодня"

Співзасновник Monobank Олег Гороховський анонсував інтеграцію мобільного банку з криптобіржею і ринком з торгівлі цінними паперами.

Про це він написав в Telegram.

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"Інтеграція з криптобіржею. Карта в біткоїнах і можливість просто, зручно і прозоро купувати і продавати биток. Статус: розробка завершена, чекаємо узгодження НБУ. Орієнтовний час релізу: липень", – повідомив Гороховський.

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А на осінь компанія запланувала глибоку інтеграцію з провідним американським майданчиком з торгівлі цінними паперами. Зараз фахівці займаються активною розробкою можливості.

Крім цих проектів є ще кілька, які на даному етапі цікаві розробникам Monobank. Мова йде про:

Інтеграцію з мобільним оператором. Вже закінчується розробка, а реалізувати ідею планують вже в серпні.

Зручний і простий еквайринг. Його зараз активно розробляють. А представити громадськості збираються вже в липні-серпні цього року.

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Як повідомлялося, нещодавно Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів по прибутку від біткоїну. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалюти в нашій країні. Зараз законопроект про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

Нагадаємо, що літо 2021 року для криптовалюта ознаменується трендом на екологію, одним з головних орієнтирів виступить ситуація з крипторинком в Китаї. Швидше за все, біткоїни скоро знову будуть дорожчати, але не виключені і сильні короткочасні коливання курсу, аж до обвалу до 10 тис. доларів. Бажаючим придбати біткоїни варто це робити поступово – не на всю суму заощаджень, а частинами.