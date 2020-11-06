Введены новые правила для электронных денег: первыми прочувствуют ІТ и фриланс

Для многих это станет открытием, но безналичные или электронные деньги, которыми расплачиваются в интернете или с помощью бонусов – это разные виды денег. И совсем недавно Нацбанк выдал постановление, которое серьезно меняет правила расчета именно электронными деньгами.

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Каких видов платежей они коснутся и что именно изменится – разбирался сайт "Сегодня".

Что такое электронные деньги

Электронные деньги существуют в Украине не так уж давно. "Положение об электронных деньгах в Украине", регламентирующее правила их использования, Нацбанк выдал только в 2008 году.

В отличие от безналичных гривен, которые действительны на территории всей Украины, электронные деньги в Украине выпускают отдельные банки, и они действительны только в пределах платежной системы этого банка.

"Электронные деньги, в отличие от наличных и безналичных средств, не являются универсальным средством платежа и принимаются исключительно пользователями соответствующих платежных систем", – объясняет адвокат Юлия Лукошкина, руководитель киевского офиса адвокатского объединения "Matviyiv&Partners".

Многие украинцы сталкивались с электронными деньгами, даже сами того не зная. Электронные деньги могут ходить в нескольких системах:

Карты лояльности (бонусные карты магазинов, заправок и т.д.) "подвязаны" к электронным деньгам.

Банки, делая "кешбэк" (возврат денег за определенные покупки), также проводят эти операции через системы электронных денег.

Система перевода денег Forpost от "Новой почты" использовала электронные деньги.

Небольшие потребительские кредиты от небанковских финансовых учреждений часто тоже могут выдаваться путем обналичивания электронных денег.

Ныне запрещенную в Украине систему WebMoney и систему PayPal некоторые также называют примерами расчетов электронными деньгами.

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Однако не все эксперты с этим согласны, считая, что это, скорее, пример использования разного вида денег.

Обычный потребитель не ощущает разницы между расчетами электронными и безналичными деньгами, да и не должен этого ощущать. Электронные деньги – сугубо банковский инструмент, который для пользователя должен быть не менее удобным, чем безналичные расчеты.

Как обзавестись электронным кошельком

Те, кто осознанно обзаводились электронными деньгами, считали это удобным. Такие системы часто использовали фрилансеры, получающие зарплату в иностранной валюте.

Чтобы стать владельцем электронных денег, нужно просто создать аккаунт в одной из электронных систем (в банковской терминологии – учетную запись в процессинговой системе или программном обеспечении эмитента/оператора электронных денег) и перевести туда деньги.

Или сообщить данные аккаунта тому лицу или организации, от которых планируете получать переводы в электронных деньгах.

Какие ограничения и в чем удобство

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Электронные деньги имели определенные ограничения. Например, на непополняемом электронном кошельке (то есть на таком, который создается только для проведения одной операции, например для платежа за товар) могло храниться не более 4000 грн, а на пополняемом – не более 17 тыс. грн электронными деньгами.

Но при этом у электронных кошельков было одно большое преимущество перед банковскими счетами и другими способами расчета: электронные кошельки могли быть анонимными.

Как и количество таких кошельков, и общая сумма электронных денег у одного пользователя.

"Почему это было удобно? Например, чтобы фрилансеру получить денежный перевод в валюте через банк, ему нужно было собрать много документов: паспорт, заявление и т. д.

А чтобы получить его через какую-то международную платежную систему, нужно просто в ней зарегистрироваться, и со своего электронного кошелька можно было перевести деньги на свою банковскую карточку.

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Конечно, есть разные дополнительные условия по выводу электронных денег, и не все банки работают с популярными международными системами. Но зато электронные деньги могли быть анонимными.

"И еще: доходы, полученные в электронных деньгах, конечно, должны были облагаться налогом, но у нас был очень слабый механизм извещения налоговой службы о получении таких денег", – рассказывает Андрей Шульгин, руководитель практики ІТ-права в АО "Kachura Lawyers".

Что изменилось

Изменения в "Положение об электронных деньгах в Украине", внесенные Нацбанком, серьезно меняют правила обращения электронных денег.

Одно из главных новшеств – введение обязательной идентификации и верификации пользователей электронных денег. То есть теперь больше не будет ни анонимных электронных кошельков, ни анонимных денежных переводов.

Закон о финансовом мониторинге, вступивший в силу в апреле этого года, отнес электронные деньги к активам – таким же, как обычные банковские счета, недвижимость и т. д. И теперь электронные деньги подлежат контролю и учету, как все другие виды активов и доходов человека.

"То есть открывая электронный кошелек, пользователь будет проходить идентификацию и верификацию. Кроме того, переводы с использованием электронных денег будут сопровождаться информацией о плательщике и получателе, как этого требует закон о финмониторинге", – объясняет Юлия Лукошкина.

Как рассказала юрисконсульт компании "UAPAY" Оксана Пранципал, верификация – это не просто указать настоящее имя или предъявить паспорт. Верификация – это доступ ко всем данным человека.

После вступления в силу закона о финмониторинге – с 28 апреля – верификации подлежат не только пользователи электронных денег.

"Например, клиенты адвокатов, нотариусов, аудиторов тоже подлежат верификации. Список достаточно большой. А банки должны были верифицировать своих клиентов еще раньше. Сейчас уже разрешена и, думаю, будет развиваться дистанционная верификация. Это когда человек сможет показать свои документы по видеоконференции, ответить на какие-то вопросы, отправить фото", – говорит Оксана Пранципал.

И именно это, по мнению экспертов, может серьезно повлиять на весь рынок электронных денег в Украине.

"Раньше при переводе электронных денег в наличные или безналичные банки, финансовые учреждения видели только номер счета и фамилию, которая притом могла быть вымышленной. А необходимость пользователям проходить идентификацию и верификацию ставит под сомнение саму суть электронных денег – анонимность", – считает Андрей Шульгин.

Оксана Пранципал также прогнозирует, что желающих добровольно и осознанно использовать электронные деньги заметно поубавится.

"Я думаю, что электронные деньги по крайней мере частично потеряют своего пользователя, потому что их основным преимуществом всегда была анонимность и отсутствие идентификации. Это то, что отличало эту услугу от банковского счета. Поэтому те, кого раньше использование электронных денег интересовало только по причине их анонимности, наверное, перестанут ими пользоваться. С другой стороны, банковские переводы и платежи всегда были дороже, чем с помощью электронных денег. И это их преимущество остается", – говорит юрист.

Кого не будут проверять

В постановлении НБУ предусмотрен ряд исключений из правил. В частности, верификация не будет проводиться, если оплата осуществляется через кредитную или виртуальную карту, оплаченную наперед.

Также не будет проводиться верификация, если электронными деньгами оплачивается покупка товара. Под верификацией может пониматься повторный ввод каких-то своих данных: фамилии, возможно, номера паспорта.

"У банков есть техническая возможность установить личность пользователя без его физического присутствия через системы BankID или Mobile ID", – рассказывает Андрей Шульгин.

Верификации не подлежат операции с электронными деньгами, которые осуществляются в рамках программ лояльности. То есть если покупатель захочет использовать накопленные бонусы с карточки, требовать паспортные и другие данные у него не будут.

Что еще меняется для потребителей

Для верифицированных клиентов повышаются лимиты денег, которые можно хранить на одном электронном кошельке. Они смогут на одном пополняемом "кошельке" уже хранить уже не 17 тыс., а 400 тыс. грн. На непополняемом (т.е. который создается для разовых транзакций) – не 4, а 5 тыс. грн.

Агенты, которым банки доверяют оперировать электронными деньгами (в частности, магазины, кредитные структуры и др.) должны будут выдавать чеки на операции с электронными деньгами.

Права пользователей будут защищены более надежно.

"Появились новые, более жесткие требования к контролю со стороны банков за своими агентами, которые распространяют электронные деньги пользователям. Сейчас за все действия своих агентов будет отвечать банк", – рассказывает Оксана Пранципал.

Заработает ли в Украине PayPal?

Изменения правил обращения электронных денег не изменят ситуацию с PayPal, говорят специалисты. Напомним, сегодня эта система работает фактически только на вывод денег.

А вот обналичить деньги, полученные через эту систему, в Украине нельзя. Через эту систему можно оплатить покупку товара за границей. А вот получить через нее деньги за товар, который вы продали, например, на eBay, или оплатить покупку хлеба в магазине нельзя.

Полученные деньги просто "застрянут" у вас в аккаунте, и за них можно будет разве что купить другой товар за границей.

"Это связано с тем, что Нацбанк требует от PayPal зарегистрироваться в Украине как финансовое учреждение. А они отвечают, что по международным протоколам не обязаны регистрироваться как финансовое учреждение ни в каких странах, на этот счет есть в том числе отдельная директива ЕС. Так что изменение правил обращения электронных денег никак не изменит ситуацию с PayPal", – говорит Андрей Шульгин.

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