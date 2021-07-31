Проверить переначисление и размер субсидии можно онлайн – инструкция

Все данные находятся на государственном сайте. Чтобы узнать о статусе субсидии, достаточно располагать только адресом получателя

Субсидии переназначают всем / Фото: УНИАН, Сегодня

Обновленные правила выдачи субсидий в Украине предусматривают переназначение помощи. Для большинства переназначение происходит автоматически, поэтому есть смысл проверять статус своей субсидии, пишет сайт "Сегодня".

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Это можно сделать онлайн на портале Минсоцполитики. Там же доступна информация о сумме помощи по оплате услуг ЖКХ. Все данные взяты из Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий.

Как узнать статус субсидии

Перейти на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua. Ввести свои данные: область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и так далее – не нужно. Подтвердить, что вы не бот, и нажать кнопку "Искать".

Информация из госреестра о статусе субсидии

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Какая информация есть в реестре

Состояние субсидии (активна или нет);

номер заявления;

размер субсидии за месяц и год;

местонахождение личного дела субсидианта;

населенный пункт;

период начисления компенсации.

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Если вам слишком долго не переназначают субсидию, лучше обратиться в местные органы соцзащиты. Возможно, вам нужно подать дополнительные документы.

По состоянию на середину июля, субсидии переназначили двум миллионам домохозяйств. Из них в автоматическом режиме – 1,7 млн получателей.

Подавать новые заявления нужно, если субсидия:

предоставлялась в безналичной форме (понадобятся данные для выплаты наличными, т. к. теперь вся помощь выплачивается "живыми" деньгами);

была назначена по фактическому месту проживания, а не по месту регистрации (т. н. прописки);

была назначена без учета членов семьи, которые прописаны в жилье, но не проживают в нем.

Также мы рассказывали, с какой квартирой не дадут субсидию.

Напомним, оформление субсидий помогает украинцам, которые не могут самостоятельно покрыть расходы на коммунальные услуги. При этом услуги ЖКХ в Украине за последний год подорожали уже на треть: