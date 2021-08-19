В Україні почне працювати нова система для перевірки отримувачів субсидій

Верифікація допомагає державі визначити, хто насправді має право на соціальну допомогу

У Мінсоцполітики нагадали про важливість верифікації субсидій / Фото: Сьогодні

В Україні вже восени 2021 року може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – полегшить перевірки субсидіантів.

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Про це розповіла міністр цифровий трансформації Марина Лазебна.

"Верифікацію потрібно проводити, тому що вона показує майновий стан людей... Тому ми хочемо створити єдину інформаційну систему, єдиний соціальний реєстр, де буде видно все про всіх [одержувачів] – хто ця людина, які у неї доходи, яка була зарплата, який стаж, де працювала... Це дуже важливо", – сказала Лазебна.

За її словами, нову систему Мінсоцполітики розробляє разом із Міністерством цифрової трансформації.

"Це цифровізація соціальної сфери. Для людини – це доступ до всіх послуг у будь-якому куточку країни. А для держави – можливість бачити всіх одержувачів усіх видів державної допомоги, правильно формувати бюджет і надавати допомогу тим, хто її потребує", – зазначила міністр.

Система почне працювати вже восени 2021 року. Спочатку вона буде діяти для одержувачів шести видів соціальної допомоги (Лазебна не уточнила, яких саме). Всього ж в Україні – 120 видів соціальної допомоги. За оптимістичним сценарієм, в "промислову експлуатацію" система буде введена в 2022 році, додала міністр.

Субсидії на блокчейні

Раніше заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков запропонував ще один варіант перевірки отримувачів субсидій. На його думку, електронна валюта – е-гривня, яку створює Нацбанк, – може використовуватися для забезпечення цільових соціальних виплат.

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Наприклад, у такій валюті можуть почати виплати субсидій, і витратити ці гроші можна буде виключно на оплату комунальних платежів. Відстежувати операції можна за допомогою блокчейну.

"Е-гривня створить можливість використання смарт-контрактів. Наприклад, якщо держава робить соціальні виплати фіатними грошима, воно не може проконтролювати, як витрачаються ці кошти. У випадку ж із цифровою валютою можна давати гроші на конкретні цілі. Наприклад, на оплату комунальних платежів, якщо йдеться про субсидії, або на покупку дитячих товарів тощо... Завжди можна зайти на блокчейн, подивитися, який банком залучалися кошти, куди далі вони були переведені", – розповів Борняки.

Е-гривня- це електронна форма національної валюти. Вона може використовувати технологію блокчейна, але це не робить її криптовалютою.

Нагадаємо, з 1 жовтня субсидії в червоних зонах карантину будуть розраховувати за особливими нормами споживання води, газу і "світла".

Раніше в Мінцифри придумали новий вид контролю за субсидіями – за допомогою технології блокчейн.

Також читайте, як перевірити перенарахування та розмір субсидії онлайн.