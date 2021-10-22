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Украинские ФОП получают сообщения от налоговой среди ночи. Что происходит?

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
22 октября, 17:18
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Украинские предприниматели стали получать сообщения о "задолженности" за ноябрь и декабрь наперед
ФЛП стали приходить сообщения про несуществующий долг
ФЛП стали приходить сообщения про несуществующий долг / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине физическим лицам-предпринимателям уже в октябре начали приходить сообщения о возникновении налогового долга за ноябрь и декабрь 2021 года.

Об этом пишет "OBOZREVATEL", ссылаясь на слова предпринимателей и Государственную налоговую службу.

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По мнению предпринимателей, с помощью такого "аванса" пытаются залатать дыры в бюджете, поэтому сообщение игнорируют.

По словам предпринимательницы Антонины, сообщение о возникновении долга поступило ей в 3.40 ночи в электронный кабинет.

"По налогу возникло обязательство 2400,00 грн. Ждем уплаты", – говорилось в нем.

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Потом выяснилось, что Налоговая служба насчитала Единый налог вперед и указывает эту сумму как "Налоговый долг" .

Для уплаты этого налога есть время в течение ноября и декабря, однако ФЛП пытаются заставить оплатить его уже в данный момент.

"Не случайно они выбирают ФЛП 2 группы, так как в основном это люди, предоставляющие услуги населению и они не работают с юридическими лицами, которые могли бы их проконсультировать", – говорит женщина.

В Государственной налоговой службе подтвердили, что сообщение действительно поступают заблаговременно, но почему это происходит объяснить не смогли.

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Также отметили, что платить можно позже и долга нет, а те, кто уже заплатил, могут платит меньше дальнейшем.

ФЛП на карантине

В связи с постепенным переходом страны в красную зону, малый и средний бизнес в Украине может снова оказаться под сильным ударом.

Однако, по словам нашего эксперта экономиста Владимира Дубровского, на этот раз ФЛП пострадают не так сильно, как во время прошлой волны.

Лучшей помощью от государства, по мнению Дубровского, будет освобождение ФЛП от уплаты налогов и компенсации арендной платы.

Ранее "Сегодня" писали, что почти трети ФЛП в Украине не удалось восстановить свой докарантинний уровень доходов.

А также писали, что по предпринимателям могут ударить высокие цены на природный газ.

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