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Лучшая помощь – не вмешиваться: владельцы ФОП высказались о господдержке во время пандемии

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
29 сентября, 11:50
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Владельцы малого бизнеса ответили на вопросы о том, как пандемия повлияла на их заработок и какой поддержки они ждут от государства
Владельцы ФОПов рассказали, какой помощи ждут от государства
Владельцы ФОПов рассказали, какой помощи ждут от государства / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти трети украинских ФОПов (28%) еще не удалось восстановить докарантинный уровень доходов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации среди представителей малого бизнеса, который проводился с 18 августа до 20 сентября 2021 года.

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В тоже время частично или полностью восстановить уровень дохода удалось 48% малых предпринимателей, а 7% заявляют, что даже увеличили свое состояние.

Не повлияли несколько локдаунов лишь на 17% респондентов.

Готовы к новому локдауну?

Однако на вопрос: "готов малый бизнес к очередному локдауну осенью?" утвердительно ответили лишь 34% опрошенных.

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Еще 41% предпринимателей не готов к новому усилению ограничений, а 25% не определились с ответом.

Карточки или банкноты

Опрос показал, что малый бизнес все меньше имеет дело с наличными и целых 66% ФЛП больше половины денежных поступлений получают по безналу.

Еще 30% респондентов уверены, что количество безналичных расчетов выросла именно в результате введения карантина.

Помощь от государства

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Почти половина опрошенных владельцев малого бизнеса (48%) считают, что лучшей поддержкой от государства будет невмешательство в эти дела, а другие 18% говорят, что им может помочь снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Еще 10% ожидают ускоренной диджитализации услуг и сервисов и контроль за тем, чтобы они реально работали.

В государственной программе "Помощь работникам и ФЛП" большинство респондентов (52%) не участвовали, так как не считают 8 тыс. грн реальной помощью.

21% сообщили, что участвовали и получили обещанную помощь, а 15% не получили, несмотря на то, что участие приняли.

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