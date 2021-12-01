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Деяким українцям з 1 січня підвищать зарплати: хто отримуватиме від 20 тисяч гривень

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші" Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
1 грудня, 10:29
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На початку 2022 року лікарі отримуватимуть, у середньому, 24 тисячі гривень
З першого січня підвищать зарплати
З першого січня підвищать зарплати / Фото: Pixabay, Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський анонсував на початку 2022 року підвищення зарплат лікарів.

Про це він заявив під час виступу в Верховній Раді .

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За словами президента, лікарі отримуватимуть щонайменше 20 тисяч гривень уже з 1 січня.

"Середня зарплата лікаря по Україні буде 24 тисячі гривень", – повідомив Зеленський.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що з 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть до обіцяних раніше 13 500 гривень для середнього медичного персоналу та 20 тисяч гривень – для лікарів.

Підвищення "мінімалки" з 1 грудня

Розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 грудня виріс на 500 гривень Наразі вона становить 6500 грн. Це вже друге підвищення у 2021 році. Водночас збільшать і розмір ЄСВ, який оплачується за ставкою 22%. Тому мінімальний розмір зросте із 1320 до 1430 гривень, максимальний розмір – з 19800 до 21450 гривень.

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Раніше "Сегодня" писали про те, що депутати все ж таки ухвалили "податковий закон" , серйозні зміни внесуть із січня 2022 року.

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Редактор розділу "Гроші"

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