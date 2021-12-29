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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Торкнеться майже кожного. Три найважливіші нововведення січня

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
29 грудня, 07:10
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Розповідаємо, до яких нововведень варто готуватись українцям вже зараз
У січні на деяких українців чекають серйозні зміни
У січні на деяких українців чекають серйозні зміни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У січні 2022 року на українців чекає низка важливих нововведень, серед яких підвищення пенсій та обов'язкові касові апарати для деяких ФОП.

Нові правила для ФОП

З 1 січня 2022 року всі ФОП 2-4 групи в Україні повинні будуть користуватися касовими апаратами.

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Це нововведення торкнеться:

  • інтернет-магазинів;
  • ресторанів;
  • кафе;
  • турагентств;
  • готелів;
  • магазинів і т.д.

Які будуть покарання у разі якщо до 1 січня касові апарати не будуть встановлені:

  • Спочатку ФОП доведеться заплатити штраф у розмірі 100% від проданої продукції.
  • Вдруге сплата штрафу становитиме 150% вартості проданої з порушенням продукції.

До речі, поки в Україні діють карантинні обмеження, податкова зобов'язалася не штрафувати підприємців. Наприкінці грудня уряд звільнило підприємців, які працюють у селі, від обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій

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Також із 1 січня для підприємців зміниться розмір сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку.

Підвищення пенсій для деяких українців

З 1 січня в Україні перерахують пенсії для ліквідаторів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Кому збільшать мінімальні виплати:

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  • тим, хто отримав І групу інвалідності – до 6000 грн;
  • тим, хто отримав ІІ групу інвалідності – до 4800 грн;
  • тим, хто отримав ІІІ групу інвалідності – до 3700 грн.

Також у січні підвищать пенсії та 9% жінкам, які народилися до 1962 року. Загалом упродовж 2022 року в Україні очікується 12 підвищень виплат пенсіонерам. Середньорічний розмір пенсії становитиме 4533 грн.

Зростання тарифів на доставку газу

З 1 січня 2022 року для українців зростуть тарифи на доставку газу. Цей тариф українці платять додатково до основної плати за газ, яку "Нафтогаз" пропонує по 7,96 грн/куб.

Підвищення абонплати пов'язують з тим, що витрати підприємств зросли: потрібно підвищувати зарплати працівникам, проводити ремонти тощо.

Розмір абонплати залежить від двох показників: усередненого споживання газу та тарифу. Зокрема, постачальник весь обсяг споживання газу ділить на 12 місяців, а отриману цифру множить на тариф облгазу.

Також ми писали про те, що чекає українців у 2022 році:

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