Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Онлайн Берінчик - Чанієв 😷 Омікрон в Україні Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Зеленський підписав "податковий закон". Які зміни чекають на українців

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
18 грудня, 17:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З січня 2022 року у Податковому кодексі України з'являться нові зміни – список
Президент підписав "податковий закон"
Президент підписав "податковий закон" / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №5600, що передбачає внесення змін до Податкового кодексу України. Нові правила почнуть діяти з 22 січня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Реклама

Згідно з новими правилами, в Україні змінять систему адміністрування податків, збільшать податки, у тому числі на підакцизні товари – тютюн, паливо, алкоголь та ресурсні – залізна руда.

Які ще будуть зміни?

  • зменшать мінімальну площу землі фермерського господарства;
  • запровадять мінімальне податкове зобов'язання на землю – 1,4 тис. грн за кожен гектар на рік;
  • чотири групи платників, які розводять свійську птицю (крім курей), виключать із платників єдиного податку;
  • запроваджується податок у розмірі 18% на доходи від продажу сільгосппродукції у розмірі понад 12 мінімальних зарплат;
  • обмеження та відмова у виїзді керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів-боржників у разі невиконання податкового боргу;
  • податок на продаж другої нерухомості протягом року встановлено у розмірі 5%, а третього та всіх наступних об'єктів за ставкою 18%; при цьому продаж першого об'єкта нерухомості протягом року не оподатковується, за умови, що знаходиться у власності продавця більше 3 років.

Податкова перевірятиме фізосіб

В Україні 1 грудня на базі податкової служби з'явиться підрозділ індивідуальних перевірок українців щодо чесності сплати податків.

Порушників, у яких серйозно розходитимуться доходи та витрати, можуть змусити пояснити, звідки ті взяли гроші, або дорахувати податкове зобов'язання. Поки що невідомо, кого перевірятимуть насамперед.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Опитування
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,16
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти