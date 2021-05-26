50 тисяч за новонародженого і документи на авто з Донбасу – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Долар досяг психологічної риси, а Україна відмовилася від електроенергії з Росії та Білорусі

Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Уряд прийняв низку важливих рішень, що стосуються жителів Криму і частини Донбасу, окупованих РФ, а також українців, які очікують збільшення у родині. Долар досяг психологічної позначки, а "Українська правда" змінила власника.

50 тисяч на народження дитини

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Український Кабмін вирішив нарешті підняти виплати за народження або усиновлення дитини з 41-ї до 50 тисяч гривень. Якщо Верховна Рада прийме законопроєкт, виплати будуть збільшені з 1 січня 2022 року.

За словами прем'єра Дениса Шмигаль, з 2023 року і в подальшому пропонується збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозований показник інфляції. Причому прямі виплати – це тільки частина стратегії підтримки молодих сімей. Їм також дадуть можливість придбати своє житло в рамках програми пільгової іпотеки.

Авто з Донбасу і Криму

Уряд вніс зміни до кількох документів, щоб дати можливість українцям з окупованих територій, які втратили реєстраційний документ на автомобіль, мотоцикл або мопед, перетнути лінію розмежування на цьому транспортному засобі на підставі копії реєстраційної картки.

А вже на підконтрольній уряду території в сервісних центрах МВС можна буде отримати копію реєстраційної картки ТЗ. Для цього потрібно пред'явити документи, що засвідчують особу, що підтверджують повноваження представника, і заяви, подані власником ТЗ або його представником.

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Долар зростає

На міжбанку долар підвищився до психологічного рівня 27,5 грн і намагається закріпитися вище. Подальше ослаблення гривні залежатиме від її ліквідності і активності нерезидентів.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин назвав чотири чинники ослаблення гривні:

В тренді Долар впевнено зростає: Нацбанк оновив курс валют

Кінець місяця активізує відшкодування ПДВ експортерам, що позначається на зниженні їх продажів;

Виплати відсотків за гривневими ОВДП підвищать обсяги гривні на руках, в тому числі нерезидентів;

На світових ринках стався обвал цін на кукурудзу, що формує негативні очікування;

Нерезиденти залишились пасивними стосовно українського боргу. А напередодні було розміщено паперів тільки на 6 млрд гривень.

Продаж "Української правди"

Редактор-засновник інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула і генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання і всі його активи переходять Dragon Capital .

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Сторони домовилися про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін. Тепер, крім видань "Новий час", "Мінфін", Finance.ua, у Фіали буде ще і УП.

Заборона імпорту електрики з РФ і Білорусі

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, заборонила імпорт російської і білоруської електроенергії в Україні до 1 жовтня 2021 року.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зазначив, що рішення прийнято з ініціативи міністра енергетики. При цьому він не виключив, що НКРЕКП продовжить обмеження пропускної здатності перетинів ліній електропередач між Україною і Росією і Білоруссю і після 1 жовтня.

Нагадаємо, 25 травня сайт "Сьогодні" писав про ціну цукру і сюрприз від "Укрзалізниці".

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