Долар впевнено зростає: Нацбанк оновив курс валют

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти по відношенню до гривні на 27 травня

Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 27 травня:

26.05 27.05 Зміна 1 долар США 27,46 грн 27,55 грн + 0,09 1 євро 33,66 грн 33,68 грн + 0,02

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У порівнянні зі значеннями 26 травня курс долара виріс ще на дев'ять копійок після підвищення на три копійки в попередній банківський день. За тиждень – з 20 по 27 травня – гривня ослабла проти американської валюти вже на 17 копійок. Експерти вже пояснили, чому курс долара почав злітати.

Курс євро виріс менш істотно – на дві копійки після підвищення на 17 копійок на день раніше.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому на початку травня курс долара падав, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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