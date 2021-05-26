Долар впевнено зростає: Нацбанк оновив курс валют

Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi
Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 27 травня:
|26.05
|27.05
|Зміна
|1 долар США
|27,46 грн
|27,55 грн
|+ 0,09
|1 євро
|33,66 грн
|33,68 грн
|+ 0,02
У порівнянні зі значеннями 26 травня курс долара виріс ще на дев'ять копійок після підвищення на три копійки в попередній банківський день. За тиждень – з 20 по 27 травня – гривня ослабла проти американської валюти вже на 17 копійок. Експерти вже пояснили, чому курс долара почав злітати.
Курс євро виріс менш істотно – на дві копійки після підвищення на 17 копійок на день раніше.
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
А про те, чому на початку травня курс долара падав, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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